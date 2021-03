Američki list analizirao kompletan snimak razgovora Lečića i Štajnfeldove

Snimak razgovora glumice Danijele Štajnfeld i glumca Branislava Lečića, koji je glumica sa drugim dokazima dostavila tužilaštvu, dio je dužeg razgovora u trajanju od 77 minuta koji je analizirao "New York Times".

Američki list je analizirao kompletan snimak kako bi provjerili tvrdnju Branislava Lečića da su oni zapravo uvježbavali dijalog. "New York Times" zaključuje da nema indicija da je razgovor sa snimka uvježbavanje dijaloga.

"New York Times" u opširnom tekstu opisuje cijelu hronologiju događaja koji su se dešavali u slučaju glumice Danijele Štajnfeld, njenu ispovijest o onome što se desilo u maju 2012. kada ju je, kako navodi, silovao kolega Branislav Lečić. Američki list piše o tome zašto je odlučila da se nakon toga preseli u Ameriku, zašto nije prijavila slučaj nadležnim institucijama, zašto je nakon devet godina odlučila da o tome progovori u svom autorskom filmu "Zaceli me" i zašto do nedavno nije željela da otkrije ime.

Naime, ona je u ponedjeljak prvi put javno optužila Branislava Lečića da je silovao i pred kamerama ispričala šta joj se zapravo desilo.

"NYT" prenosi i izjavu Branislava Lečića koji negira da je imao seksualne odnose sa koleginicom Danijelom Štajnfeld, kao i da ju je silovao 2012. godine.

"Nikada nisam sa njom imao seksualni odnos. Sve ostalo bi bila laž", prenosi američki list izjavu koju im je Lečić dostavio putem aplikacije WhatsApp. List prenosi Lečićevu tvrdnju da je audio snimak razgovora prilikom susreta u jednom restoranu sa Danijelom 2016. godine nepotpun.

Lečić navodi da su se sreli da bi razgovarali o potencijalnoj saradnji, te da duža verzija snimka otkriva širi kontekst - da su oni zapravo samo improvizovali dijalog i da je ona vjerovatno tvrdila da ju je napao kako bi stekla publicitet za svoj film.

"Možda je očekivala nešto više, možda zato što se ništa nije dogodilo želi da se osveti, a možda želi da gradi svoju priču kroz mene", naveo je Lečić i dodao:

"Loš marketing je takođe marketing".

List međutim navodi da im je Danijela Štajnfeld dostavila kompletan snimak od 77 minuta razgovora, koji je inače trajao oko 90 minuta, a snimala je dok joj se nije ispraznila baterija na telefonu. Nakon što su analizirali cijeli snimak, "NYT" zaključuje:

"Dijelovi njihovog razgovora su nerazumljivi i zagušeni bukom prostora. Ipak, nema indicija da su uvježbavali dijalog. Iako su glasovi prigušeni i razgovor često djeluje prijateljski, glas Štajnfeldove postaje oštriji kada opisuje koliko je bila povrijeđena onim što je uradio. Lečić odgovara na način koji ukazuje da on vjeruje da je ona pristala na ono što se desilo", navodi list.

Američki list se osvrće i na izvještavanje medija, prije svega tabloida u Srbiji koji su Danijelu optužili čak i da laže da je silovana kako bi promovisala avoj autorski film. List konstatuje da, iako je Srbija posljednjih godina preduzela korake na unapređenju prava žena, seksualno uznemiravanje i napadi i u Srbiji i u regionu i dalje se rijetko prijavljuju, a kod žrtava dominira osjećaj stida.

Danijela Štajnfed se sa Lečićem ponovo srela 2016. godine, jer je to bio dio procesa njenog izliječenja od traume. Prilikom tog susreta nastao je i audio snimak razgovora, čiji je dio Danijela dostavila tužilaštvu.

Istog dana kada je "Insajder" objavio snimak razgovora, "Blic" je objavio, pozivajući se na izvore iz Lečićevog okruženja, da su ga u vezi sa slučajem kontaktirali ugledni mediji iz inostranstva. Prema ovim izvorima Lečić je rekao da je sporni snimak "proba nekog komada", da je on "samo glumio" i da će, ukoliko snimak bude objelodanjen, tražiti da bude ispitan na poligrafu.

Danijela Štajnfeld rekla da je to laž i da bi voljela da joj neko pokaže bilo koju predstavu ili film u kojem postoje takve replike.

"Volela bih da mi neko pokaže isečak iz bilo koje predstave ili komada ili scenarija gde to piše. Ko god bi to ikada napisao je potpuni genije zato što bi opisao psihologiju silovatelja onako tačno, autentično", rekla je Danijela Štajnfeld.

"S jedne strane to je gnusna laž i krivično delo što negira, s druge strane zavisi kako definišete seksualne odnose. S jedne strane on jeste u pravu, on seksualne odnose nikad sa mnom nije imao. On je meni počinio silovanje na mom telu i nadamnom. To je veoma velika razlika između seksualnih odnosa i nasilja", rekla je Danijela Štajnfeld u opširnoj isposvesti za "Insajder".

Glumac Branislav Lečić pozvan je da u petak u policiji da izjavu povodom navoda glumice Danijele Štajnfeld da je silovao 2012. godine, rečeno je sinoć Tanjugu u Višem javnom tužilaštvu. Više javno tužilaštvo u saradnji sa policijom vodi predistražni postupak povodom navoda Štajnfeldove.

Podsjetimo, glumica Danijela Štajnfeld rekla je Višem javnom tužilaštvu da je glumac Branislav Lečić misteriozni moćnik iz filmske industrije koji ju je silovao. Internet je bio preplavljen porukama podrške, ali bilo je i onih, poput Eve Ras, koji su smatrali da je prerano govoriti da je Lečić kriv.

