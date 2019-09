Američki novinar ne prestaje da vrijeđa Srbiju

Američki novinar Kevin Klensi poslije tvita "izliva duhovitosti" o Srbiji poslije pobjede nad SAD u Kini, posvetio je čitav tekst Srbima i ambasadoru SAD.

Rat" Kevina Klensija, koji se potpisuje kao KFC, sa tviterašima iz Srbije traje danima, od pobjede košarkaške reprezentacije Srbije nad SAD. U "nevjerici" da su Sjedinjene Američke Države poražene napisao je "Izgubili smo od Srbije u košarci. Da li oni imaju uopšte hranu u Srbiji?"

To je pokrenulo lavinu odgovora korisnika ove društvene mreže iz Srbije, a američki novinar je nastavio prepucavanje, sve više vrijeđajući čitavu državu. I do danas ne prestaje.

Klensija, autora Barstul sportsa to je, izgleda, pogodilo, pa je iskoristio priliku da se odbrani u dugom provokativnom tekstu koji je osvanuo na tom portalu. Na meti mu se našao i ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot koji mu je odgovorio na sporni tvit.

"Ako postoji jedna stvar koju sam naučio o internetu i blogerskom životu, to je da nikada ne znate odakle dolazi vaša sljedeća prepirka. Ponekad pišete blog o tome da slepi roditelji nisu dobri roditelji, a sljedeća stvar je da ste se upleli u šestogodišnju bitku sa čitavom sektom fizički ugroženih ljudi. Ponekad napišete nasumični blog o Arijani Grande i Big Šonu... Ali pravo slatko mjesto ... kada znate da ste zaista uboli žicu ... je kada iznervirate čitave nacije", piše KFC.

On u svom tekstu podsjeća na tvit i da je fudbalska reprezentacija SAD izgubila od j*****g Hondurasa, koja je najgora u grupi i sada moraju da igraju protiv zaista dobrih timova: "Možda nećemo ni stići do svjetskog kupa. J****i Honduras" Mislim da ću sponzorisati njihovog golmana sa 60 centi dnevno."

Spominje i svoju "pljuvačinu" Bahama.

"Ali oba ova prepucavanja i zaista svi moji tviteraški ratovi uopšte, vode do ove svađe. Svaki borbeni tvit koji sam ikad poslao ... svaka prijetnja smrću koju sam primio ... svaki trol koji sam ikada eleminisao bio je priprema za moju bitku sa Srbijom. Tada to nisam znao, ali bilo je sve da me pripremi za obračun sa ratom razorenom, genocidnom istočnoevropskom državom. Hiljade ... a mislim, hiljade Srba već 8 dana preplavljuju moj tajmlajn, bez znakova usporavanja. A sve je počelo jednim jednostavnim tvitom:

Izgubili smo od Srbije u košarci? Da li oni uopšte imaju hranu u Srbiji?"

We lost to Serbia in basketball?? Do they even have food in Serbia? https://t.co/iZNhmzkr9w — KFC (@KFCBarstool) September 12, 2019

"Iskopan" iz moje taktičke knjige, to je bio tvit podsjećanja. Malo nostalgije da razmrda stare uspomenama i podsjeća na dane slave Barstula (blog). Kad su ratovi na Tviteru na granici strašnog.

"Broj tvitova koje sam dobio od Srba, naroda koji je najpoznatiji po započinjanju Prvog svjetskog rata i čitavom genocidu, mora biti u desetinama hiljada. Osjećam se da me je u ovom trenutku tvitalo dva ili tri odsto cjelokupnog stanovništva Srbije. Ali jutros jeprevršilo mjeru, osam punih dana nakon što sam ubio njihovu zemlju na na Tvitteru, što je pokrenulo masovni, svestrani Internet rat".

On dalje navodi da je na putu do posla dobio sljedeći tvit od odlazećeg ambasadora SAD u Srbiji Kajla Skota: "Srbija je imala bolji košarkaški tim. Tačka. Sada prestani da troluješ moje trolove."

Uz tu poruku ambasador Skot je uvezao video-snimak "Srbije koju poznaje iz prve ruke".

So goddam sick of the Serbs pic.twitter.com/f2J3RWSvmx — KFC (@KFCBarstool) September 19, 2019

Prema blogeru, to je naročito smiješno jer je video promocije Srbije napravljen posebno za ovu bitku na Tviteru, i takođe, on je ambasador SAD-a.

"Dokle će ovo ići? Osjećam da raspravljaju o meni u parlamentu te vukoj****e", piše on dalje.

KFC ponovo poteže "raspravu" o američkoj GMO hrani, dodaje da je veoma ukusna i dalje kritikuje Srbe zbog slanja njihove ukusne hrane.

"Zato što svi znaju da ako ozbiljno shvatite šalu da čitava nacija nema hrane, to je najbolji način da pokažete da ste napredna zemlja. Čak mi je to odgovorio i američki ambasador."

Serbia had the better basketball team. Full stop. Now, quit trolling my trolls! This is the Serbia I know firsthand ↓ pic.twitter.com/PI6nhsQ92m — Ambassador Kyle Scott (@usambserbia) September 20, 2019

Dalje navodi da su Srbi zaista insistirali na tome da je Tesla Srbin i pokazuje svoje rezultate pretrage na Guglu da je rođen u Smiljanu u Hrvatskoj.

"Ali moram da odam Srbima i neku počast. Dostojni su protivnici. Uporni i ne odustaju. Vjerovatno zbog silne prakse etničkog čišćenja. Čak su me napali i na Tviteru. Ali jedna stvar, ja mogu da radim ovo po cijeli dan."

On poručuje: "Odj****, Srbijo. Pridružite se onima koje sam porazio, a ja ću biti kod kuće u SAD. Zemlji slobodnih i hrabrih. GMO! GMO! GMO!"

(b92)