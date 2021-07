Amerikanac opisao boravak u Srbiji: "Neočekivano utočište u vrijeme kovida"

NJUJORK - Profesor sa Instituta Pibodi pri američkom univerzitetu Džon Hopkins, Tim Pejdž, došao je prošle godine u Beograd usred pandemije, a u današnjem izdanju "Vol strit džurnala" opisao je svoja iskustva iz glavnog grada Srbije pod naslovom "Neočekivano utočište u godini kovida".

"Do avgusta, nisam izlazio iz zgrade u Njujorku mjesecima. Moja odrasla djeca bila su zauzeta školom ili poslom, pa sam shvatio da nikome ne treba moje fizičko prisustvo. Sve što sam želio je da nađem mjesto gdje bih proveo još jednu zimu na dostojanstven način, gdje bih mogao da čitam, razmišljam i slušam omiljenu muziku. Ali, svakog dana zemlje su se zatvarale, jedna po jedna, a nije bilo ni glasina o vakcinama", počeo je Pejdž reportažu.

On dodaje da je jednog popodneva bio toliko anksiozan da nije mogao da podnese takvo stanje i onda je nakon nekoliko sati pretrage odlučio da kupi kartu u jednom pravcu za Beograd.

"Srbija je i dalje bila otvorena za američke državljane, a broj oboljelih je bio daleko manji nego u SAD i preko noći sam letom Er Srbije odletio sa aerdroma DŽ. F. Kenedi i za osam sati bio u Beogradu. Za deset minuta sam prošao carinu, a za sat vremena sam zaspao u beogradskom hotelu", prisjeća se Pejdž.

Potom je iznajmio stan.

"Kroz nekoliko dana, unajmio sam udoban stan na Dorćolu, starom kraju grada, blizu hotela 'Moskva' i tvrđave Kalemegdan, gdje se susreću rijeke Sava i Dunav. Plaćao sam rentiranje stana 550 dolara mjesečno, uključujući komunalije i terasu. Pomislio sam 'ovde bih se mogao utvrditi na neko vrijeme i sačekati bolja vremena'", dodao je.

Pejdž kaže da ga je Beograd oduševio u startu.

