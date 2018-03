Amerikanac se izvinio Srbiji zbog bombardovanja

BEOGRAD - Amerikanac Čarls Kater izvinio se danas, povodom godišnjice NATO bombardovanja, zbog nelegalnih postupaka koje je njegova zemlja počinila Srbiji i srpskom narodu.

U tekstu koji je postavio na svom fejsbuk profilu, Amerikanac koji već godinama živi u Srbiji, podsjetio je veliki broj svojih prijatelja i pratilaca na ovoj društvenoj mreži da je na današnji dan počelo NATO bombardovanje Srbije.



"Prije 19 godina, Klinton, Bler i NATO prekršili su međunarodno pravo otpočevši svoju tromjesečnu kampanju bombardovanja srpskog naroda. Uništili su skoro svaki most u zemlji, brojne fabrike, nekoliko bolnica, putnički voz, električne centrale, kinesku ambasadu, zgradu RTS-a i brojne stambene zgrade", naveo je Kater, poznat po svom blogu i video snimcima kojima već godinama promoviše Srbiju.



On je naglaasio da je nelegalno bombardovanje ubilo 2.500 nevinih ljudi, žena i djece, osakatilo ekonomiju i natjeralo mnoge da napuste svoju zemlju.



Kater je napisao da je veoma loše to što se velike zapadne sile neće naći pred međunarodnim sudovima zbog kršenja međunarodnog prava, prenose beogradski mediji.



"Ovaj Amerikanac, koji živi u Srbiji, želeo bi da se povodom godišnjice izvini srpskom narodu. Izivnjavam se zbog nelegalnih postupaka koje je moja zemlja počinila vašoj zemlji i vašem narodu. Molim se za to da krivci jednog dana budu prinuđeni da odgovaraju pred sudom za svoje nečasne i odvratne zločine protiv vašeg naroda... a i protiv mog naroda, takođe. Živim sa, radim sa, družim se sa, borim se sa, plačem sa, slavim sa Srbima svakoga dana posljednjih osam godina. Za vas će uvijek biti mjesta u mom srcu", napisao je Kater, završivši svoju poruku na srpskom jeziku riječima "Volim vas, Srbi".