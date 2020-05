Amerikanac uticao na uklanjanje lekcije o Srbima kao zločincima

BEOGRAD - Američki bloger Čarls Kater uticao je na to da australijski Univerzitet Viktorija ukloni lekcije i napise koji su sadržali strašne uvrede prema Srbima.

Kater je pozvao svoje pratioce, a ima ih 48.000 na YouTubu, da pošalju žalbe na tekst u lekciji na smjeru Krivično pravo koji cijeli jedan narod - Srbe navodi kao ratne zločince, a druge, muslimane, kvalifikuje kao žrtve, što je u potpunoj suprotnosti s krivičnim pravom na kojem se izučava.

Univerzitet je, pod pritiskom, samo 24 časa kasnije uklonio sporne optužbe i obavijestio Katera mejlom o tome, prenosi Sputnjik.

U dopisu je navedeno da je provjeren sadržaj lekcije, te da je ona uklonjena sa sajta.

"Taj sadržaj ni na koji način ne odražava stav Univerziteta Viktorija i izvinjavamo se svima za bol koji je izazvao", navedeno je u dopisu Univerziteta upućenom ovom američkom jutjuberu, koji trenutno živi u Novom Sadu.

U lekciji na smjeru za Krivično pravo, koju je napisao filozof Ričard Rorti, naveden je citat američkog novinara Dejvida Rifa iz članka "Ko su ljudi?", objavljenog tokom rata u "Njujorkeru".

U tom članku je konstatovano da za Srbe muslimani više nisu ljudi, te da je musliman iz Bosanskog Petrovca natjeran da odgrize penis svog sunarodnika muslimana.

"Ako kažete da taj čovjek nije čovjek, ali on izgleda isto kao vi, i jedini način da identifikujete tog đavola je da ga natjerate da spusti pantalone - muslimanski muškarci su obrezani, a srpski nisu - to je samo kratak korak do toga da mu odsiječete penis", navedeno je u članku.