Amerikanka prvi put na srpskoj slavi: "Nisam bila spremna na to" (VIDEO)

Anđela Bler Kated, Amerikanka koja godinu i po dana živi u Beogradu, prvi put je bila na srpskoj slavi i to je podijelila sa pratiocima na TikToku.

"Prvi put sam bila na srpskoj slavi. Zamislite da trenirate za maraton. Za godinu i po dana, koliko sam u Beogradu, jučerašnji dan je za mene bio maratonski dan. Uopšte nisam bila spremna na to", započela je ona svoju priču.

"Na slavi je bio najmanje 50 ljudi. Ljudi tradicionalno slave slavu u svom domu, ali ovaj domaćin je slavio u kafani, pa je zato bilo toliko ljudi. Ja sam došla u šest, što je bilo kasno, jer je slava počela u tri, a kada se završila, ne znam. Slava vam je kao neka vrsta Dana zahvalnosti, ali na višem nivou. Što se tiče muzike, bio je bend, tri pjevača, a kada sam ušla, s obzirom na to da izgledam drugačije, svi su me primijetili i srdačno mi poželjeli dobrodošlicu", ispričala je Bler, prenosi b92.

"Međutim, ono na šta nisam bila spremna je desetosatno pjevanje, dobro raspoloženje i druženje, a ono što me je šokiralo je to što svi znaju svaku riječ svake pjesme. Ja sam samo klimala glavom i tapšala uz pjesme. Pjevači su zaista bili sjajni, talentovani, ali da biste uživali do kraja, morate znati sve srpske pjesme. Ja sam doduše prepoznala dvije ili tri pjesme. Za neke dvije ili tri pjesme ljudi su pokazivali u mene, vjerovatno zato što riječi pjesama imaju veze s mojim izgledom, pa su me ohrabrivali da ustanem sa stolice da igram. Nemate pojma šta se dešava, samo se ponašate u skladu sa situacijom."

Bler se tek sada prvi put susrela sa srpskim kolom.

@abcexperiences I finally went to a Serbian Slava, a festive day where Serbian families celebrate their saint (best way to summarize), with food, music, and time together. Going to a Slava is an experience, from the music, dance, food, and long hours of festivities, and I share what you need to be prepared for as a foreigner if your invited to one.

"Ono što sam prvi put vidjela je tradicionalna srpska igra. To je kao neka vrsta step-densa i ima puno skakanja. Nikad nisam vidjela tako nešto, čak ni u kafanama u kojima sam bila ranije. Čovjek koji je sjedio do mene imao je 64 godine i pitala sam se odakle mu energije da igra toliko. Fascinantno"

Morala je da prokomentariše i hranu.

"Dolazimo do hrane. Dan zahvalnosti je mala beba u poređenju s količinom hrane na srpskoj slavi. Ne znam šta je veće od gozbe, ali bukvalno je dva puta veće od gozbe. Iako sam došla kasnije, konobari su mi donijeli čist tanjir, čašu za vino... Moja čaša ni u jednom trenutku nije bila prazna. Nemam ideju koliko sam popila."

Naravno da je imala i savjet za sve one koji će tek ići na slavu.

"Dakle, ako idete na slavu, nemojte jesti cio dan, čak ni dan prije slave jer ćete toliko mnogo jesti svu tu preukusnu hranu... Ljudi te sve vrijeme tjeraju da jedeš, a ne možeš da budeš nepristojan i kažeš ne. I da znate, ostaćete prilično kasno. Sve večere na kojima sam ranije bila su se završavale u neko dogledno vrijeme, ali slava se završava oko pet-šest sati ujutru. Šta ljudi rade do pet-šest ujutru pjevajući, igrajući i razgovarajući?! Ja sam otišla kući oko ponoći jer sam morala da spavam. Nisam spremna na ovo. Tako da, ako ste stranac i idete na slavu, pripremite se da ostanete tamo veoma dugo. Zato i kažem da je maraton. Treba da trenirate za tako nešto", bila je iskrena Bler.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.