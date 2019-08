Amfilohije: Đukanović ne zna šta je crkva jer nije kršten

BEOGRAD - Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije izjavio je danas da je predsjednk Crne Gore Milo Đukanović čovjek politike i da "ne zna šta je crkva, ne može ni znati kad nije kršten".

"On je čovjek političar, i on je čovjek partijski, njemu je crkva isto što i partija. On ne zna šta je crkva, ne može ni znati kad nije kršten. I onda podređuje crkvu politici, i onda i mene napadaju, kao ja sam sad eksponent neke velikoruske ili velikosrpske ideje, to je potpuna besmislica", rekao je Amfilohije u intervjuu za RTS.

Naglašava da je, prije svega, hrišćanin, episkop pravoslavne crkve, hrišćanske.

"A crkva kojoj pripadamo, ona se naziva srpskom, ruskom ili grčkom, s obzirom na njeno geografsko prisustvo, ili s obzirom na broj vjernika, ali ona je po svojoj suštini vaseljenska, nema nacionalni karakter", kazao je Amfilohije.

Na napomenu da je Đukanović ove godine najavio da će raditi na obnovi autokefalne crnogorske crkve, Amfilohije kaže da se suštinski ne vidi da se dogodila bilo kakva promjena u međuvremenu.

"Ta ideja da država stvara crkvu, i to sekularna država, to je zaista jedinstveni fenomen", ocijenio je mitropolit crnogorsko-primorski.

Na pitanje da li u bilo kakvoj podjeli uloga postoji bilo kakva mogućnost da bude crnogorski patrijarh nekakve nove crkve, Amfilohije je odgovori:

"Novi patrijarh (smijeh)? To je apsolutna laž. To jedino ako bih izgubio pamet, i savjest, i svijest. To su laži koje se šire iz krugova iz Crne Gore, a bojim se i iz Srbije se takve laži prenose".

"I radujem se Bogu što imam patrijarha Irineja, našeg Čačanina, to je moj patrijarh jedini koga ja priznajem i do sada i dok sam ja živ, i dok je on živ", kazao je Amflohije.

Na podsjećanje da je aktuelan i Zakon o slobodi vjeroispovesti, o kojem bi Skupština trebalo da raspravlja, i pitanje postoji li mogućnost da Morača, Đurdevi stupovi, Petrova crkva postanu vlasništvo države Crne Gore, mitropolit kaže da "oni, recimo, mogu da traže crkve, po tom njihovom principu, koje su građene za vrijeme kralja Nikole".

"Ali šta će sa manastirima Morača, Savina, Ostrogom, Ostrog je bio sjedište Zahumsko-hercegovacke mitropolije za vrijeme Svetog Vasilija, šta ćemo sa tim, ako se uzme princip države ili nacije, ako je neko Srbin, onda je Sveti Vasilije Ostroški iz Hercegovine. Ogromna većina naroda se odupire tom prijedlogu zakona, 100.000 ljudi je potpisalo tražeci da se taj zakon ne primjenjuje", rekao je Amfilohije.

Na pitanje da li se kaje nekad zbog nečega što je izgovorio, mitropolit crnogorsko-primorski odgovara da sigurno nekad izleti neka teža riječ.

"Suštinski ja mislim da je to obmana kod ljudi, ja se bavim brigom o narodu, ja se ne bavim politikom, bilo kakvim partijašenjem", zaključio je Amfilohije.