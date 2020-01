Amfilohije: Milo hoće da rasproda sve hramove

Mitropolit Crnogorsko primorski Amfilohije ocijenio je da je crnogorska vlast sve rasprodala i da joj je ostalo samo da proda hramove. "Kao što su potrošili sva preduzeća i ostavili bez hleba toliki narod ovde u Crnoj Gori", kazao je Amfilohije nakon liturgije u manastiru Duljevo.

Dodao je da je sve što je časno i čestito sagrađeno u Crnoj Gori, sagrađeno na krajeugaonom kamenu – Hristu Gospodu.

"Jedno bi trebali da znaju ovi naši koji donose takve bezakone zakone: boreći se protiv onoga što je vječno i neprolazno u Crnoj Gori, lišavaju Crnu Goru svega što je vječno, iako se kunu u vječnu Crnu Goru. To je bezumlje i bespamet“, poručio je Amfilohije.

On je povodom Zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je juče stupio na snagu kazao da su doneli bezakoni zakon kojim se otimaju hramovi Božji. "A ko su ti koji donose takve zakone? To su oni ispunjeni upravo duhom ubica arhiđakona Stefana: Među njima čak ima vjerovatno i onih koji slave slavu arhiđakona Stefana. Oni su ti koji nastavljaju taj bogoubilački i bratoubilački duh", istakao je Amfilohije.

On je dodao da nijedan okupator kroz istoriju nije doneo takvo bezumlje kakvo su doneli donosioci ovoga zakona.

"Sva zaveštanja onih koji su gradili ove svetinje ostavljaju prokletstvo na one koji oskrnave te svetinje. I ono što se događa je tragično. Zakon takvog tipa postojao je u vrijeme prokletog cara Dukljanina, to treba da znate i vi i svi u Crnoj Gori. On je bio donio zakon kojim je oteo sve hramove hrišćanske i ubijao hrišćane. Kalendar je pun mučenika iz vremena cara Dukljanina“, kazao je on.

Rekao je da je Zakon o slobodi vjeroispovijesti zapravo poricanje Milanskog edikta o slobodi vjere iz 313. godine i povratak zakonodavstvu prokletog cara Dukljanina.

"Na tome graditi budućnost Crne Gore mogu samo oni koji su bezumni, koji su izgubili savjest“, poručio je Amfilohije.

Današnjem liturgijskom sabranju u manastiru Duljevo prisustvovali su gradonačelnik Budve Marko Bato Carević i bivši predsjednik budvanskog opštinskog parlamenta Đorđije Vujović.