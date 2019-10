Amfilohije: Ne slažem se sa dodjelom ordena Vučiću

PODGORICA - Mitropolit crnogorski-primorski Amfilohije rekao je danas da se ne slaže sa odlukom Sinoda Srpske pravoslavne crkve (SPC) da orden Svetog Save dodijeli predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i naglasio da se veliki broj arhijereja ne slaže sa tom odlukom, ali da će je ispoštovati.

Amfilohije je za Radio Goraždevac kazao da je crkva ne samo "srbijanska, već da je ona žiža sveukupnog srpskog naroda u svijetu" i da prema tome "Sabor kao takav ne može da se partijski orijentiše".

"Što se mene lično tiče, a vjerujem i jedan dobar dio naših arhijereja nije time zadovoljan, nije bila ovo prilika za tako nešto. Ovdje je prisutno bilo i ostalo ono što objedinjuje i sjedinjuje i Crkvu i narod. Gospodin Vučić je predsjednik, naravno privremeni, kao i svi predsjednici Srbije i to je za poštovanje za one koji su ga izabrali, ali on nije predsjednik Srpskog naroda u svijetu", kazao je Amfilohije prilikom posjete Pećkoj Patrijaršiji povodom obilježavanje osam vjekova autokefalnosti SPC-a.

Mitropolit je potvrdio da je jedan dobar dio arhiepiskopa zatražio da zasjeda vanredni sabor Srpske pravoslavne crkve.

"Jedan dobar dio episkopa je predložio da u sklopu sa ovim osamstogodišnjim, bude i jedan jesenji sabor koji bi bio posvećen prosvjeti. E sada, od tada do danas ima još puno životnih tema, koje su upravo za sabor i jedan broj episkopa je upravo i predložio", rekao je Amfilohije za Radio Goraždevac.