Amfilohije: Pozvaću na večeru pomirenja sve stranke u CG

PODGORICA - Mitropolit crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije izjavio je da ima namjeru da oko Božića pozove na, kako je kazao, "bratsku večeru pomirenja", predstavnike svih političkih partija u Crnoj Gori, bilo da su Albanci, Crnogorci, muslimani, katolici.

"Da na tom pomirenju i bratskoj ljubavi gradimo budućnost, i svoju, i svoje djece i Crne Gore, a ne na mržnji, na diobama i svađama, krvoprolićima i onome što je građeno naročito od 1941. godine", poručio je mitropolit, a prenijele podgoričke "Vijesti".

On se iz manastira Ostrog obratio crnogorskim vlastima, da, kako je naveo, shvate "da ničija nije do zore gorjela, i da je svaka vlast od danas do sutra, kao i naši životi".

"Prema tome, ja ih pozivam da se oni sami vrate onom izvornom crnogorstvu, izvornoj Crnoj Gori, i da se oslobode od naslijeđa bratoubilačkog i bogoubilačkog, jer sve što je građeno ovdje (manastir Ostrog), građeno je na ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima. To je svjedočanstvo ove svetinje", zaključio je Amfilohije.

Mitropolit je takođe danas najavio da će na crkveno-narodnom saboru koji je planiran za 21. decembar u Nikšiću, biti donijete mošti Svetog Vasilija Ostroškog.