Amfilohije: Trajaće ovaj hod do Hristove pobjede

PODGORICA - Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije poručio je večeras nakon litije u Podgorici da će taj hod trajati do velike pobjede, do Hristove pobjede u Crnoj Gori i da to treba da shvate oni koji su na vlasti.

"Jedino ono što je vječno je pobjeda Božije pravde, Božija pobjeda, pobjeda istine, pravde, dobra. Ovdje nije pobjeda oko vlasti na zemlji. Ove zemaljske vlasti danas jesu, sutra ih nema. Jedina pobjeda je Božija pravda", rekao je vladika Amfilohije.

Mitropolit je okupljenom vjerujućem narodu ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici prenio blagoslove staraca Jefrema i Metodija sa Svete Gore i manastira Vatoped.

"Ovo je putovanje za Hristovu pobjedu i nastaviće se dok Hristos ne pobijedi u srcima svih nas, ali i onima koji su sada na vlasti u Crnoj Gori. Nadati se da ta istina može pobijediti i u njihovim srcima, jer su vladari u zemlji Svetog Jovana Vladimira, Nemanjića, Balšića, Crnojevića, Petrovići koji su doživjeli pobjede Božije pravde i istine, i nisu u narodu razbuktavala mržnju bratsku", rekao je vladika Amfilohije.

On je istakao da oni koji su danas na vlasti nastavljaju buditi crnogorsku plemensku mržnju u srcu naroda, što je zločin, zločin protiv Crne Gore.

"I oni koji poistovjećuju Crnu Goru sa sobom neka znaju da nisu oni Crna Gora. Crna Gora je ovo ovdje koje je sabrano oko ovoga svetoga Hrama, ona prava izvorna Crna Gora, njen duh, vjera, u to ime vam nosim blagoslov iz Hilandara", rekao je mitropolit Amfilohije.

On je poželio da oni koji su danas na vlasti u Crnoj Gori, da se rode i preporode i da Hristos pobijedi u njihovim srcima.

"Donosim vam blagoslov Svete Gore Atonske manastira Hilandara i velikog manastira Vatopeda u kojem je ognjište duhovno i kolijevka srpskoga naroda, koju je započeo Simeon Mirotočivi i Sveti Sava. Tu smo se mi sa živim Bogom susreli i od tada do dana današnjeg", rekao je vladika Amfilohije.

Mitropolit crnogorsko-primorski je rekao i da je sva Sveta Gora zadivljena i obradovana onim što se dešava u Crnoj Gori "i onim što se dešava sa pravoslavnim narodom u Crnoj Gori, jer nas doživljavaju kao svoje".

"Na Svetoj Gori je danas tri hiljade monaha i svi vam šalju blagoslove zadivljeni vašom snagom za odbranu svetinja. Živjeli i Bog vas blagoslovio", rekao je vladika okupljenim vjernicima.

Besjedu je ranije izgovorio sveštenik iz Trebinja protojerej-stavrofor Dražen Tupanjanin, koji je donio blagoslov iz Eparhije zahumsko-hercegovačke, ali kako je istakao i došao da primi blagoslov sa velikog skupa ispred Hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici.

Sveštenstvo i vjerni narod učestvovali su i večeras u molitvenoj litiji iz Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja ulicama Podgorice noseći omofor i krst Svetog Vasilija Ostroškog.

Prije toga, u tom hramu je služen moleban Presvetoj Bogorodici.

U Crnoj Gori je krajem decembra prošle godine usvojen Zakon o slobodi vjeroispovijesti kojim je predviđeno da država postaje vlasnik svih vjerskih objekata izgrađenih do decembra 1918. godine ukoliko se ne utvrdi da je neka od vjerskih zajednica stvarni vlasnik.

Po blagoslovu Eparhijskog savjeta SPC u Crnoj Gori, litije se održavaju u svim gradovima i mjestima Crne Gore u znak protesta protiv usvajanja ovog zakona.