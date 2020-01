Amfilohije: Vratite Njegoša na Lovćen i ukinite bezakonje

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije poručio je crnogorskom predsjedniku Milu Đukanoviću i premijeru Dušku Markoviću da, ukoliko žele da budu zapamćeni kao istinski vladari Crne Gore, vrate Njegoša u njegovu crkvicu na Lovćenu, te ukinu bezakonje koje je izavalo otpor u narodu.

Mitropolit Amfilohije je pozvao crnogorsku vlast na istinski dijalog kojeg do sada nije bilo.

Vladika Amfilohije, koji je služio moleban u manastiru Morača, istakao je da se prvi put u istoriji Manastira Morače, dugoj 770. godina, pojavila vlast koja smatara da joj pripada ova svetinja.

"Ovdje je vaskrsao narod! Ne znam da li se pamti da je narod ovako vaskrsao u Crnoj Gori. I vi ste se sabrali ovdje u znak otpora protiv tog bezakonja koje je proglašeno za zakon, koji se nameće Crnoj Gori, jedinstvenog takvoga tipa u Evropi", rekao je vladika Amfilohije.

On je izrazio nadu u Boga da će crnogorska vlast shvatiti i odbaciti to bezakonje, kao i to da će to biti pobjeda čovječnosti, ljudskosti, istinske državnosti.

"Bilo bi dobro da ovi koje je vrijeme izbacilo da budu na čelu Crne Gore danas ponište to bezakonje koje su proglasili... To neće biti ničiji poraz. To će biti pobjeda pravde i istine Božije, bratske ljubavi. To je ono za šta se i mi molimo i večeras ovdje i širom Crne Gore", rekao je vladika Amfilohije.

Komentarišući pojedine izjave da se nalazi na čelu crnogorske opozicije, vladika je istakao da je na čelu Crkve Božije koja je opozicija bila od kada postoji, da je to naslijedio od svojih predaka Nemanjića i svih onih koji su branili i ugrađivali sebe u ovu svetinju.