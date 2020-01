Amfilohije iznio uslov za razgovor sa crnogorskom vlašću

PODGORICA - Ako je poziv na dijalog predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića samo poziv da razgovaramo o bezakonju, onda je bolje da se tu ne započinje razgovor, izjavio je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije za "Dan".

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije je poručio da je Crkva spremna za razgovor ako je vlast, na prvom mjestu, spremna da prihvati amandmane koje je Mitropolija podnijela na sporni Zakon o slobodi veroispovesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica.

Govoreći o aktuelnoj situaciji u vezi sa Zakonom o slobodi vjeroispovijesti, premijer Duško Marković je ranije najavio da će se do kraja nedjelje zvanično obratiti mitropolitu Amfilohiju za nastavak razgovora o onim pitanjima koja se razumiju ili o strahovima koji postoje, kao i da država garantuje da nema razloga za strahove.

"Blagodarimo predsjedniku Vlade na njegovom interesovanju za donošenje normalnog zakona o Crkvi i vjerskim zajednicama u Crnoj Gori. Blagodarimo i na tom njegovom obećanju da će uputiti zvaničan poziv. Međutim, skrećemo pažnju na to da ako pod tim pozivom on podrazumijeva onakve razgovore kakvi su dosad nekoliko puta vođeni, gdje se mi obavezujemo da prihvatimo to bezakonje, i da o njemu razgovaramo, onda tu bolje da se ne započinje nikakav razgovor", rekao je Amfilohije.

Poručio je da Crkva očekuje istinski, pravi dijalog, koji je u saglasnosti sa Venecijanskom komisijom i sa evropskim zakonima jasan dijalog kako bi se, kako je rekao, donio zakon koji je saglasan vijekovnom predanju Crne Gore i savremenim evropskim zakonima.

"Ako je to samo poziv da razgovaramo o ovom bezakonju, onda nema potrebe. Oni su nama to nametali već nekoliko puta. Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin nam je nametao razgovor o tom bezakonju. Nije bilo govora o tome. Pokušali smo da im to obrazložimo prilikom susreta sa njima, pre Skupštine, oni su ostali pri tome, nisu prihvatili minimum onoga što smo mi tražili preko onih amandmana", naveo je Amfilohije.

Ako predsjednik Vlade, dodao je mitropolit, smatra da taj razgovor treba da bude o istinskom dogovoru i prihvatanju amandmana, onda ćemo mirne duše razgovarati o tome, "jer mi smo za zakon, ovo je Crkva koja je na zakonu utemeljena i zakonom vijekovima vlada".

Govoreći o dešavanjima u vezi sa planiranom litijom na Cetinju, mitropolit je rekao da oni svake subote idu na Ćipur, gdje služe liturgiju, a da je sada to Crkvena opština nazvala litijom, koja bi prošla od Cetinjskog manastira do Ćipura.

"S obzirom na te neprilike na Cetinju, umolila nas je policija da ne idemo do Ćipura, nego da se moleban održi samo u Cetinjskom manastiru. Mi smo to prihvatili radi mira u gradu i radi bratske ljubavi", rekao je Amfilohije.

