Ana Brnabić: EU nikad direktnija u osudi Prištine

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da Evropska unija nikad nije bila direktnija u osudi i pozivanju Prištine da povuče mjere koje su uveli najprije 6, pa 21. novembra.

Ona je u izjavi za RTS u utorak dodala da se konačno više ne govori o "dvije strane".

"Konačno ne pričamo o 'dve strane', iako je visoka predstavnica pokušala da balansira na kraju pres-konferencije", rekla je Brnabićeva i dodala da je napokon priznata konstruktivna i razumna Srbija, koja je lider stabilnosti, dok se vidi da Priština preduzima nepredvidive poteze.

Na radnom ručku u Briselu danas će biti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski predsjednik Hašim Tači.

"Mislim da je izuzetno cenjen gest u Briselu to što Vučić dolazi direktno iz Njujorka. To je viđeno kao dodatni veliki signal da je Srbija spremna da dođe i razgovara, da bude poyyrtvovana. Drago mi je što imamo takvu vrstu predstavljanja Srbije u Briselu. To se konačno Srbiji priznaje", rekla je premijerka Srbije .

Ana Brnabić učestvovala je juče na petom sastanku Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje, nakon čega je imala i konferenciju za medije s visokom predstavnicom EU Federikom Mogerini.

Brnabićeva je istakla da su svi do detalja informisani o potezima Prištine, da ih svi osuđuju i da kažu da se zna stav EU.

"Pomaže i stav NATO-a u vezi s formiranjem vojske Kosova, koji je u nekom aspektu i oštriji od EU", rekla je Brnabićeva.

Premijerka će se danas sastati s predsjednikom Savjeta EU Donaldom Tuskom i predsjednikom Evropske komisije Žan-Klodom Junkerom, kojima će, kako kaže, takođe predočiti probleme s kojima se suočava Srbija.

Brnabićeva je kazala da ima dva cilja u Briselu, a da je prvi da "predstavi reforme koje sprovodi Srbija za benefit građana i u okviru evropskih integracija, i da se dogovori o fokusu za 2019".

"Drugi zadatak je da direktno čujem njihovo mišljenje. Ono što Priština radi protivi se svemu što se EU trudila da uradi za Balkan preko berlinskog procesa, regionalnog ekonomskog povezivanja, infrastrukturnog povezivanja, regionalne kancelarije za mlade. Sve to Priština urušava svojim merama", navela je Ana Brnabić.