Ana Brnabić na Twitteru odgovorila Sergeju Trifunoviću

BEOGRAD - Glumcu Sergeju Trifunoviću, koji je na svom Twitter nalogu predsjednicu Skupštine Srbije Maju Gojković izvrijeđao i nazvao je "fuksom", odgovorila je premijerka Ana Brnabić, poručivši da je jedini odgovor na ta neumorna vrijeđanja i prijetnje da više radimo i formiramo Fond za nauku, otvorimo neki muzej i renoviramo pozorište.

Nije fuxo poenta u dostupnosti, već u tome da si “mnogo učinila za decu Srbije”: sprečila Aleksin zakon, Tijanin zakon, opstruirala da se deca leče u inostranstvu, da porez od igara na lečenje dece itd. To što si glupa, to to je oprošteno. Samo bi bilo bolje da si glupa kod kuće. pic.twitter.com/LB6utnnvJT