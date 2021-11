Analitičari: Tijesna većina ili novi izbori poslije ostavke Zaeva

SKOPLJE - Neočekivana ostavka Zorana Zaeva na premijersko mjesto i čelo Socijaldemokratskog saveza (SDSM) poslije ubjedljivog poraza na lokalnim izborima nije dovoljan razlog da se čitava vlada stavi na kocku, ali nema sumnje da je ona definitivna, ocjenjuju za Tanjug politički analitičari iz Skoplja.

Aleksandar Krželovski iz Makedonskog centra za međunarodnu politiku ističe da se spekuliše kako su na loš izborni rezultat SDSM mogle uticati krize, kao što je neprihvatanje ostavke ministra zdravlja Venka Filipčeta kada je izgorjela tetovska bolnica.

"Ostavka je vjerovatno iznenađenje i za sam SDSM, ne vidim da ima spremnog kandidata za predsjednika partije", izjavio je Krželovski.

Politička situacija se veoma zakomplikovala, dodao je on, jer će i izbor predsjednika stranke potrajati neko vrijeme, dok će teći rok za sastav nove vlade, tako da će se oba procesa odvijati paralelno.

Krželovski očekuje da u narednim danima slijedi prestrojavanje opozicije, kako bi se došlo do rješenja za formiranje nove vlade.

On je dodao da je u kampanji partija SDSM umjesto lokalna, više potencirala nacionalna pitanja, što im se, kako je rekao, obilo o glavu rezultatima koji su iznenadili čak i analitičare i istraživače javnog mnjenja.

Fokus spoljne politike, smatra Krležovski, neće se značajno promijeniti odlaskom Zaeva, jer je i dalje u fokusu blokada evrointegracija.

"Pitanje je kako da se odblokira proces EU integracija - sa Zaevom ili bez njega", istakao je sagovornik.

On je dodao da su se na spoljnom planu, poslije Prespanskog dogovora sa Grčkom, pojačali zahtjevi Bugarske, što je još jedan aktuelan problem s kojim se u ovom trenutku suočava Sjeverna Makedonija.

Politički analitičar Petar Arsovski istakao je da sadašnja opozicija u S. Makedoniji ima antagonističke stavove ka Prespanskom ugovoru, pregovorima sa Bugarskom i uopšte ka kompromisima koje zemlja mora ispuniti zbog ulaska u EU, i ona može ugroziti te pregovore.

Poslije ostavke Zaeva, naveo je Arsovski, postoji više opcija, od sadašnje ili nove parlamentarne većine, preko koncentracione vlade, pa do novih izbora.

"S obzirom na to da je tijesna većina u svakom slučaju, mislim da su novi prevremeni parlamentarni izbori izvhesni. Pitanje je kad će se oni dogoditi, s obzirom na to da ima još jedna mogućnost da se u decembru otkoči proces sa Bugarskom", objasnio je on.

Zbog toga, smatra Arsovski, postizanje privremene vlade opcija je koju će pokušati da sprovede politička elita, bar do proljeća 2022. godine.

"Pošto su tako tanke parlamentarne većine, vode ka tome da se situacije mogu raščistiti samo na prijevremenim parlamentarnim izborima, ali, pitanje je da li neka tranziciona vlada može izdržati do proljeća kad bismo imali još jednu šansu za rasplet sa Bugarskom", izjavio je Arsić.

Ostavka Zaeva na premijersko mjesto, iako iznenađenje na Balkanu, prema njegovim riječima, potpuno je normalna poslije ogromne podrške koju je osvojila opozicija.

"Nije važan samo gubitak u Skoplju. Kad imate izbore na kojima je opozicija pobijedila tako glasno i tako odlučno, legitimitet vlade, pa i njegov, doveden je u pitanje. Demokratski kapacitet je da to uvidite i da po tome postupite", zaključio je Arsovski.