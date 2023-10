PODGORICA - Koalicija "Za budućnost Crne Gore" saopštila je da je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kandidat za predsjednika Skupštine Crne Gore, prenio je Radio Crne Gore.

Finalna verzija sporazuma koji definiše raspodjelu resora u novoj crnogorskoj vladi tek treba da bude usaglašena.

Poslanik Ujedinjene Crne Gore Vladimir Dobričanin rekao je da ne vidi zašto bi se neko protivio kandidaturi Mandića za predsjednika parlamenta, prenosi RTCG.

"To i pripada koaliciji 'Za budućnost Crne Gore', a ta koalicija će suvereno odlučiti ko će to biti. Da li će biti Andrija Mandić ili neko iz te koalicije, to je već unutrašnja stvar koalicije ZBCG", kazao je Dobričanin.

Dodao je da podjela ministarstava još nije konačna.

"To još nije ispregovarano do detalja i to će se u narednim danima, vrlo brzo, finalizovati. Nadamo se da ćemo imati novi sastav Vlade do kraja ovog mjeseca ili već početkom novembra", naveo je Dobričanin.

Sjednica Skupština Crne Gore, na kojoj će se birati novo rukovodstvo i konstituisati nova parlamentarna većina, mogla bi da bude održana 24. oktobra, potvrđeno je portalu RTCG.

Čelnici partija nove vlasti kao mogući datum te sjednice ranije su spominjali utorak, 17. oktobar, ali se u međuvremenu od toga odustalo, saznaje portal RTCG u partijama nove većine.

"Pominje se 24. oktobar kao mogući datum sjednice", kazao je izvor iz partija koje će činiti novu većinu.

Jedna od opcija je da istog dana budu izabrani i predsjednik i većina potpredsjednika parlamenta.

Sjednicom bi do izbora predsjednika trebalo da predsjedava Milan Lekić, najstariji poslanik.

Još nekoliko crnogorskih medija prenijelo je da je kandidat za predsjednika parlamenta Andrija Mandić, jedan od lidera koalicije "Za budućnost Crne Gore".

Planirana su i potpredsjednička mjesta za još tri politička subjekta nove vlasti i jedno potpredsjedničko mjesto iz reda parlamentarne opozicije. Prema Sporazumu o formiranju nove vlasti, mjesto predsjednika Skupštine pripada Novoj srpskoj demokratiji, koja je članica koalicije "Za budućnost Crne Gore".

Nakon što se konstituiše skupštinska većina i izabere novo rukovodstvo parlamenta, na dnevni red bi mogao doći i izbor novog sastava Vlade, čiji bi premijer bio aktuelni mandatar Milojko Spajić.

Posljednjih dana postignut je ozbiljan pomak u pregovorima o formiranju nove vlasti.

Očekuje se većina od najmanje 49 poslanika, a načelno su usaglašeni i politički principi i sporazum o podjeli resora. Konstitutivna sjednica Skupštine održana je 27. jula.

