Antić: Godina 2018. biće godina iskušenja

BEOGRAD - Za Republiku Srpsku će 2018. biti godina iskušenja i bilo bi dobro da dobije novi konsenzus vlasti i opozicije, a jako je važno da joj uspiju unutrašnje reforme jer je mnogo ranjivija nego što je bila Srbija kada je stvarala svoju državu, rekao je Srni istoričar Čedomir Antić.

On je podsjetio da je rukovodstvo Republike Srpske još prije tri godine najavilo da će 2018. biti godina u kojoj će izaći sa prijedlogom rješenja budućnosti i da je, s obzirom na činjenicu da Dejtonski sporazum ne funkcioniše, a da nema sporazuma o drugim pitanjima, ideja srpskog rukovodstva bila da budu stvorene tri republike koje bi bile u konfederalnim vezama.



"To je potpuno legitimno i to je bolji predlog od onog koji su nudili Slovenija, Hrvatska, pa ako hoćete i Makedonija i BiH /mada nezakonito jer Srbi nisu na to pristali/ uoči raspada jugoslovenske države. Bilo bi dobro da se sa tim nastavi", rekao je Antić, koji je i predsjednik Naprednog kluba.



On smatra da, nažalost, nema podrške velikih sila pravednom rješenju statusa BiH i da "Srbe guraju u to da traže nezavisnost".



"SAD i EU više nisu zainteresovane koliko su bile i najviše bi voleli kada bi Srbi mogli večno da budu garanti da neće biti stvorena evropska država Al kaide na Balkanu", rekao je Antić.



On je istakao da je Republika Srpska uspjela da prošle godine očuva onu samostalnost koju je imala i spriječeno je dalje urušavanje samostalnosti kada je riječ o pravosuđu, kao i neustavna i nezakonita tužba koju je na prevaru htio da sprovede Bakir Izetbegović protiv Srbije.



Antić je ocijenio daje vrlo važno da Srpska izbjegne probleme u koje je Srbija ulazila dok je gradila svoju državu.



"Srbija je tada imala sreće zato što velike sile nisu htele da je okupiraju i nije bilo sumnje u to da je to bastion srpskog naroda. Kada je reč o Republici Srpskoj, ona je mnogo ranjivija nego što je to bila Srbije u 19. i početkom 20. veka", rekao je Antić.



Prema njegovim riječima, bilo bi jako važno da Srpskoj sljedeće godine uspiju unutrašnje reforme, jer kako je zaključio unutrašnjih reformi bez pune demokratije nema, pune demokratije nema ukoliko u njoj nema konsenzusa i ukoliko u njoj postoji revanšizam.



"Demokratija mora da bude lišena revanšizma. Kao što Dodikova vlast 2006. nije gonila svoje protivnike koje je smenila, tako ne treba ni sledeći to da rade", rekao je Antić.



Kada je riječ o položaju srpskog naroda u regionu, Antić navodi da je protekla, 2017. godina, bila teška godina kada je riječ o pravima srpskog naroda, pri čemu je u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji došlo do umanjenja prava srpskog naroda.



On navodi da je u Crnoj Gori nastavljena politika potpunog negiranja postojanja srpskog naroda makar i kao nacionalne manjine i započeo organizovani sistematski progon političkih vođa srpskog naroda koji su žrtve montiranog procesa koji, kako kaže "vodi kriminalna i u svojoj suštini autokratska vlast Mila Đukanovića".



"U Makedoniji je došla na vlast Vlada Zorana Zaeva, čija politika vodi ka tome da Srbi i Srbija budu optuženi za genocid nad Albancima i da taj negativan odnos dela makedonske javnosti prema Srbima i Srbiji treba da bude način da se politički ujedine sa Albancima sa kojima imaju suprotstavljene stavove o različitim pitanjima", rekao je Antić.



Srbi u Hrvatskoj, iako su dio vlade, su od 2013. godine predmet raznih organizovanih kampanja, od kojih neke vode i ljudi iz vrha vlasti Hrvatske.



"To je ozbiljan problem sa kojim se Srbi u Hrvatskoj suočavaju. Do jula 2017. godine bilo je dvostruko više napada nego ranije i u Hrvatskoj je čak registrovano više napada na Srbe nego na Kosovu i Metohiji", rekao je Antić.