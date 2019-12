"Atentat na crnogorskog biznismena u Beogradu je dugo pripreman"

PODGORICA - Kriminolog iz Beograda Marko Nicović izjavio je da je atentat na crnogorskog biznismena Miodraga Daku Davidovića dugo organizovan i da je riječ o opasnoj kriminalnoj grupi koja je sve isplanirala do najmanjih sitnica.

"Treba dopremiti snajper sa optičkim nišanom, nakon toga isto to vozilo, neko ga je čekao da nakon izvršenog krivičnog djela uđe u to vozilo, sa snajperom i da ide dalje. Da bježi sa lica mjesta, vidimo da je pronađen automobil koji je spaljen i u kom je nađen snajper, to jest puška sa optičkim nišanom", naveo je Nicović.

Prema njegovim riječima, to znači da je sve organizovano vjerovatno danima i da su napadači imali informacije o kretanju Davidovića.

Nicović je za Televiziju Crne Gore rekao da to što je Davidović pogođen u šaku ne znači da onaj ko je pucao, nije već obučen za takve zadatke.

On je dodao da se "neko drugi se pobrinuo za tragove" i da to pokazuje da je onaj ko je pucao "imao i takozvanu ekipu koja je specijalizovana za čišćenje sa lica mjesta".

"Čistači koji preuzimaju napadača u svoje vozilo uništavaju dokaze. To znači da je, ipak, riječ o grupi koja je to radila već ranije", naveo je Nicović.

Iz MUP-a Srbije su rekli Televiziji Crne Gore da policija po nalogu Tužilaštva intenzivno radi na rasvjetljavanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja.

Poznati crnogorski biznismen Miodrag Daka Davidović ranjen je u utorak naveče u pucnjavi u beogradskom hotelu "Kraun plaza" dok je bio u društvu episkopa budimljansko- nikšićkog Joanikija.

Davidović je vlasnik kompanije "Neksan" iz Nikšića, a poznat je i kao protivnik crnogorske vlasti i veliki ktitor Srpske pravoslavne crkve.