Austrijski sajt tvrdi da je našao ženu sa snimka u Beču

Nakon što je Srbin, koji živi u Beču snimio video na kom je navodno mala Danka Ilić iz Srbije sa dvije žene za koje tvrdi da su Rumunke, u ovom gradu, ali i cijeloj Evropi počela je potraga za malom djevojčicom iz Srbije.

Danima se dijele fotografije i snimci žena, koje su snimljene blizu jedne tramvajske stanice.

Sajt Kosmo, navodno je uspio da pronađe jednu od žena za koje se smunja da su na snimku.

Kako navodi, pomenuti list očekivano, jedna od njih bila je vrlo nervozna.

"Šta da im kažem? U paklu sam od nedelje! Bila sam u Velsu kada sam tokom noći primila nekoliko poruka da se snimak sa mojim likom dijeli na svim društvenim mrežama, na televizijama u Rumuniji i Srbiji i da se za mnom traga zbog nestalog djeteta. Odmah sam u nedjelju otišla u policiju u Velsu i zatražio pomoć, ali su me poslali kući i savjetovali da se prijavim policiji u Beču u mom okrugu. Juče sam otišla u policiju u 21. okrug, tražila sam da mi pomognu i zaštite mene, zaštite moje dijete i moju majku. Upravo su me poslali kući. Danas je situacija postala alarmantna jer je moje lice bilo lako prepoznatljivo u svim medijima. Bila sam jako uplašena, nisam znala šta da radim, obuzeo me strah da ću ostati bez posla", rekla je ona za Kosmo.

Ona je kako se navodi rekla da najviše strahuje šta bi moglo da joj se dogodi ukoliko je neko prepozna na ulici.

"Ono kroz šta prolazim je strašno! Niko na svijetu ne može da shvati kakva je ovo noćna mora! Mogla sam nevino da stradam. Ja sam majka, osjećam dijete iz Srbije i voljela bih da ga nađu. Ali ono što prolazim sa svojom majkom je isto tako zastrašujuće! Sada je policija došla u moju kuću, sve sam im ispričala i na kraju su se izvinili za patnju koju sam pretrpjela. Zamolili su me da dođem sutra kod njih da potpišem protokol. Samo želim da ova priča ostane iza mene i da pokušam da je zaboravim", rekla je mlada Rumunka.

Policija u Austriji se još uvijek nije oglasila povodom njenih tvrdnji, pa nezavisne provjere da li je u pitanju zaista žena sa spornog snimka nema.

Portparol bečke policije Matijas Šuster izjavio je ranije danas da je nakon uvida u snimke, koje je imala rodbina nestala Danke Ilić (2), "vrlo vjerovatno da je riječ o nestaloj djevojčici i naglasio da je u tom cilju policija danas objavila različite fotografije".

Šuster je za Tanjug naglasio da je Državna kriminalistička policija u Beču već pokrenula istragu.

Prethodno se saopštenjem oglasila bečka policija i naglasila da je po nalogu javnog tužioca Austrije zatražila objavljivanje novih fotografija na kojima se vidi djevojčica koja liči na nestalu Danku Ilić.

Kako se navodi u saopštenju policije nalog je izdat jer se sumnja na otmicu djeteta i istovremeno pozivaju se svi koji poznaju žene ili znaju gdje se one najave da se hitno jave policiji.

Austrijska policija saopštila je ranije danas da porodica nestale Danke Ilić pretpostavlja da se na video-snimku koji je nastao na tramvajskoj stanici u Beču nalazi dvogodišnja djevojčica.

