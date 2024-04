Auto-put Zagreb-Rijeka noćas bio pod snijegom, HAK upozorio vozače

Svi auto-putevi u Hrvatskoj su jutros prohodni, iako su neki tokom noći bili pod snijegom.

Kako javlja Hrvatski autoklub (HAK), za sve tipove vozila otvoreni su: auto-put A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, auto-put A6 Rijeka-Zagreb, državna cesta DC1 Karlovac-Knin-Split, stara cesta kroz Gorski kotar-DC3, Krčki most, Paški most i Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

Na snimcima HAK-a može se vidjeti da je auto-put Zagreb-Rijeka noćas bio prekriven snijegom, što nije česta pojava za ovaj dio godine.

Danas će se u većem dijelu Hrvatske voziti po mokrim i klizavim putevima, a u Gorskom kotaru i Lici mogući su susnježica i snijeg. Zbog jakog vjetra moguća su ograničenja za pojedine grupe vozila na putevima pod Velebito, prenosi Index.hr.

"Zastoje očekujemo na cestama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama", objavio je HAK.

