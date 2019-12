Autobus Grabar-Kitarović udario u auto i produžio dalje

ZAGREB - Autobus kandidata za predsjednika Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović u utorak je kasno poslijepodne učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u Malom Bukovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji, u kojoj je lakše povrijeđeno dijete, javlja "RTL".

U 18.50 sati vozač autobusa, u kojem se nalazila Grabar-Kitarović, zakačio je vozilo koje se nalazilo na putu i nakon toga nastavio put Lobora gdje je aktuelna predsjednica Hrvatske imala predizborni skup.

Oštećena vozačica Silvija Soldo rekla je u razgovoru za "RTL" da se nesreća dogodila na "nezgodnoj i dosta uskoj cesti".

"Na cesti nije bilo nikakvog ulegnuća da bih mogla malo više desno stati. Sin i ja smo bili u autu i primijetili smo da povorka ide prema nama. Ispred nas je bio još jedan auto koji je imao sreću da je mogao skrenuti malo desno u ulegnuće gdje je obiteljska kuća", ispričala je ona i dodala:

"Stala sam iza tog automobila, pomaknula sam se najviše udesno koliko sam mogla da ne sletim u grabu. Povorka je prolazila mimo nas, čini mi se da su bila dva automobila ispred autobusa. Oni su prošli, a autobus nas je okrznuo. Slupan mi je cijeli lijevi dio automobila, retrovizor je otkinut, a najviše su stradala stražnja vrata gdje mi je dijete sjedilo. On je malo udario koljenom. Malo ga boli pa mora na pregled kod kirurga", kazala je.

"Najviše me začudilo da nitko od te silne povorke nije stao jer je to baš bio udarac. Nitko se nije okrenuo da vidi što se dogodilo. To mi je nevjerojatno", kazala je Soldo i dodala da je ni kasnije nitko nije kontaktirao iz Ureda predsjednice.

Žena je nazvala policiju koja je napravila uviđaj.

"To je trajalo oko dva sata dok se napravio očevid. Drugi dio policajaca je išao u Lobor gdje je bio autobus", ispričala je žena za "RTL".

Dodala je da ona nije mogla biti kriva za nezgodu jer je njezin automobil bio "skroz desno" na putu.

"Pitam se: da je netko stradao, kako bi nam se moglo pomoći", rekla je i dodala da je sreća da niko nije teže povrijeđen.

"Gorak okus mi je zbog ignoriranja. Smatram da je to bilo jako nelijepo", rekla je Soldo i dodala da je poslala dopis Kabinetu predsjednice.

"Uputila sam dopis u kojem sam se zapitala kakvu poruku šaljemo time djeci? Da budu nehajni i nemirni. Da sam zgazila psa, stala bih i pomogla", zaključila je.

U policiji su za "RTL" potvrdili da se nezgoda dogodila. Objasnili su da se štićena kolona nikad ne zaustavlja ako je riječ o manjoj saobraćajnoj nezgodi, već stane na prvoj mogućoj lokaciji kako bi se napravio uviđaj.

Tako je, kažu u policiji, bilo i sinoć. Policijska patrola je na mjestu događaja zajedno s oštećenom čekala ekipu za uviđaj koji je prvo obavljen na toj lokaciji, a potom u Loboru gdje se nalazio autobus kojim se koristi Predsjednica Hrvatske u izbornoj kampanji.

Iz izbornog Štaba Kolinde Grabar-Kitarović poručuju da će njen predstavnik posjetiti u četvrtak oštećenu vozačicu Silviju Soldo.