Autobus udario ženu, preminula na licu mjesta

Saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13 časova u Ozaljskoj ulici u Zagrebu na okretištu tramvaja. Autobus je udario pješakinju koja je smrtno stradala, saopštila je zagrebačka policija.

Autobus linije 115 iskrcao je putnike na okretištu Ljubljanica i išao se okrenuti te je tom prilikom udario ženu koja je pala i udarila glavom, zbog čega je preminula, prenosi Večernji list.

O nesreći se oglasio i ZET.

"Danas u 13.07 sati došlo je do tragične nesreće na Ljubljanici u kojoj je, nažalost, jedna osoba smrtno stradala. Prema prvim informacijama, prilikom dolaska autobusa linije 115 na zaokretnicu na Ljubljanici žena starije životne dobi zakoračila je na dio kolnika koji nije predviđen za pješake i u tom je trenutku došlo do kontakta s autobusom, nakon čega je pala na kolnik. Odmah je pozvana hitna pomoć, no unesrećena je, nažalost, preminula na licu mjesta. Na mjestu nesreće je i policija te je u toku uviđaj kojim će se utvrditi sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Ovim putem obitelji preminule osobe izražavamo iskrenu sućut", saopštio je ZET.