Autor pjesme „Karadžiću, vodi Srbe svoje“: Bojim se za vlastitu bezbjednost

U pozadini snimka krvavog pohoda teroriste Brentona Tarranta, koji je u dvije džamije na Novom Zelandu ubio 49 ljudi, čuje se pjesma „Karadžiću, vodi Srbe svoje“.

Reporteri beogradskog lista Alo posjetili su Željka Grmušu, autora pjesme u rodnom Kninu.

„Užasno je to što je napravio ovaj na Novom Zelandu, naravno da osuđujem taj čin i žao mi je svih tih nevinih ljudi. Ali, on je krenuo ubijati i to bi napravio bez obzira na to koju je pjesmu slušao“, kazao je Grmuša, koji živi u u svom rodnom mjestu Plavnom kod Knina.

U razgovoru je objasnio u kojim okolnostima je napisao pjesmu.

„Pjesma je snimljena u ratu, 1993. godine i nastala je kao moralna podrška našoj vojsci. Pjevali smo, nismo klali i ubijali. I da, vidio sam sve te gluposti na internetu, kako je pjevaju Kinezi, ovi ili oni. Vidite, ja sam je otpjevao i ne sramim se pjesme, ali sada je koriste kako bi osudili cijeli narod. Pa kakve veze ima pjesma s terorističkim napadom? On je odlučio šta će učiniti i učinio bi to slušao srpsku, kinesku ili neku treću pjesmu“, tvrdi Grmuša.

Dodao je i da se nakon krvoprolića na Novom Zelandu boji za vlastitu bezbjednost.

Na pitanje da li se plaši za svoju sigurnost nakon dešavanja na Novom Zelandu, Željko odgovara:

- Naravno da se osjećam ugroženo. Nije mi svejedno i čim se ovo dogodilo, obavijestio sam ljude koji su mi bliski o tome šta se dogodilo.

Vidjećemo šta će biti, hoće li mi sada i policija zakucati na vrata. Ne znam. Strašno je sve ovo.

O tome kako trenutno živi i da li još uvijek pjeva, objašnjava:

- Umijem ponekad da zapevam, ali na svadbama, i nikako nacionalne pjesme. Izdržavam se od toga, malo se bavim stočarstvom i tako. Gura se nekako - navodi Željko.

Pjesma koju je terorista Brenton Tarant slušao u automobilu minut prije nego što će ubiti 49 ljudi u džamiji snimljena je tokom rata u BiH. Iako je njen zvanični naziv „Karadžiću, vodi Srbe svoje“, prije nekoliko godina pojavio se i onaj nezvaničniji, koji glasi „Remove kebab“. (Alo)