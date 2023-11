Avansovala skoro 16.000 maraka i duže od godinu dana čeka na fasadu

VARAŽDIN - Policijski službenici PP Varaždin, primili su kaznenu prijavu 55-godišnjakinje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prevare. Gospođa se osjeća prevareno jer i pored avanza ona i dalje čeka na fasadu na svojoj kući.

Ona je u avgustu 2022. godine, sklopila ugovor o izvođenju građevinskih i fasaderskih radova s vlasnikom jednog preduzeća.

Za ugovorene mu je radove prilikom dogovora na ime avanza dala iznos od oko 7.900 evra (skoro 16.000 KM).

On je započeo ugovorene radove ali do danas ih nije završio, već su radovi djelimično izvršeni, te uporno obećava da će ih završiti ali to ne čini, te 55-godišnjakinja smatra da je prevarena.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje na utvrđivanju svih okolnosti ovog kaznenog djela, prenosi "NoviList".

