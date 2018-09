Avion "Er Srbije" sletio u Hurgadu i vraća se za Beograd

BEOGRAD - Avion "Er Srbije" koji je sinoć iz tehničkih razloga preusmjeren na Kipar nastavio je jutros let i stigao u Hurgadu, prvobitnu destinaciju, javlja RTS.

Prema najnovijim informacijama, on je potom, krenuo nazad ka Beogradu.

Kako javlja "TV Prva", tehnički problemi zbog kojih je sinoć avion srpske avio-kompanije koji je prevozio turiste u Hurgadu prinudno sletio na aerodrom na Pafosu, je otklonjen. Zbog toga let od Hurgade ka Beogradu, istim tim avionom, kasni nekoliko sati.

Podsjetimo, avion "Er Srbije" na letu JU7210 na liniji Beograd-Hurgada prinudno je sletio sinoć na Kipar zbog dima u kabini. Avion je na kiparskom aerodromu čekao veliki broj vatrogasnih kola, hitne pomoći i policije.

Putnici, njih 143, i članovi posade su evakuisani, a kako su rekli kroz prozore se nije vidjelo ništa od dima. Neki mediji su prenijeli da se najvjerovatnije zapalio dio za prtljag u avionu.

Njima se, kako su kazali, niko nije obratio pa su mislili da su sletjeli u Larnaku. Iako neki među njima tvrde da je sve izgledalo dramatično, iz kompanije "Er Srbija" "smiruju situaciju".

Naime, kompanija je saopštila je da je čarter-let JU7210 od Beograda do Hurgade u Egiptu preusmjeren u Pafos na Kipru, zbog tehničkih razloga i mjera predostrožnosti.

"'Er Srbija' žali zbog neprijatnosti i čini sve što je u njenoj moći da osigura da se let nastavi što je moguće pre. Posledično, povratni let JU7211 iz Hurgade do Beograda kasniće sedam i po sati, a gosti su obavešteni o kašnjenju", dodaje se u saopštenju.

Kompanija navodi i da "čini sve da svede potencijalne neprijatnosti po goste na najmanju moguću mjeru" i naglašava da su "bezbjednost gostiju i članova posade najvažniji prioritet za Er Srbiju".

