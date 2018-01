Avramović: Deklaracija o opstanku srpskog naroda spremna, još finese

BEOGRAD - Nacrt zajedničke deklaracije Republike Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda je pri samom kraju, ali je ostalo da se doteraju neke finese.

To je izjavio dekan Pravnog fakulteta i član tima koji radi na tekstu deklaracije Sima Avramović.

"Iako će se on popularno zvati deklaracijom, koja znači proklamaciju ili nešto što se želi, akt koji se priprema ipak će imati više pravni nego politički karakter", rekao je Avramović za Novosti.

Kako ja dodao, on će imati i međunarodno utemeljenje jer se naslanja na sporazum o specijalnim vezama, koji je u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

Podsjeća se da će zajednička deklaracija Republike Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda biti predstavljena na Dan državnosti, 15. februara.

Dodik je ranije rekao da je tekst zajedničke deklaracije usaglašen i da će ga oba parlamenta usvojiti do Sretenja, Dana državnosti Srbije.

"Formalni dokument će se zvati Aneks sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama, jer mi želimo da to usvoje dva parlamenta i da se to potpiše. Taj dokument je gotov. Polovinom februara je Sretenje i Dan državnosti Srbije. Nekoliko dana prije toga bi parlamenti usvojili deklaraciju, a na Sretenje bi to promovisali. To je definitivni dogovor", rekao je ranije Dodik.

Novosti napominju da deklaracija treba da obuhvati pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, pravo na izučavanje i negovanje srpske kulture, pravno na izučavanje srpske istorije i negovanje srpske slobodarske tradicije, očuvanje nacionalne geografije, pravo na očuvanje i zaštitu srpskog kulturnoistorijskog nasljeđa i pravno na informisanje na srpskom jeziku.

Pored Avramovića, u timu iz Srbije, koji priprema tekst deklaracije, još su i dekan Filološkog fakulteta u Beogradu prof.dr Ljiljana Marković, profesor Pravnog fakulteta Mirko Vasiljević i predsednik Matice srpske Dragan Stanić, kao i lingvisti i stručnjaci za lingvistiku..

(NN/tanjug/vecernjenovosti.rs)