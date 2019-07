BBC: Hrvatski graničari tuku migrante, pljačkaju ih i ilegalno vraćaju u BiH

ZAGREB - Britanski medij BBC objavio je priču o migrantima koji preko Hrvatske pokušavaju da dođu u Evropu, ali koje hrvatski graničari protjeruju nazad u Bosnu i Hercegovinu.

Priču su nazvali "Pretučeni i opljačkani: Kako Hrvatska upravlja svojim granicama".

Novinari BBC-a proveli su nekoliko dana s migrantima i obišli granične prelaze. Istakli su da migrante ilegalno hapse i ilegalno protjeruju u BiH. Takođe, vrijeđaju ih i napadaju.

Na snimku migranti pokazuju svoje povrede na tijelu za koje tvrde da su im nanijeli hrvatski policajci. Neki od mladića su brutalno pretučeni i imaju povrede glave ili čak slomljene ruke.

Sedamnaestogodišnji Mustafa iz Egipta takođe je bio pretučen.

"Udarali su me i udarali. Govorio sam im: 'Zbog čega mi to radite, ja sam maloljetan. Ne udarajte me', a oni su me udarali jače", rekao je novinarima.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić ispričao im je da je svojim očima vidio kako hrvatski graničari ilegalno vraćaju migrante u BiH. Uprkos upozorenjima, hrvatski policajci su rekli da su dobili takva naređenja.

BBC je podsjetio na video snimljen prošle zime kada su aktivisti krenuli s migrantima i nosili skrivene kamere. Na snimku se vidi kako ih policajac udara nogom, a drugi drži pištolj u rukama.

"Dobio sam naređenje od svog šefa, a on od svog. Naknadno smo shvatili da je to pogrešno. Rečeno nam je da ih uhvatimo prije nego dođu do aktivista za ljudska prava ili bilo kojeg mjesta gdje mogu zatražiti azil", rekao je hrvatski policajac anonimno.

Migranti i dalje tvrde da im policajci u Republici Hrvatskoj kradu novac, mobilne i druge predmete.

BBC napominje da uprkos snimcima Hrvatska i dalje negira ove tvrdnje. Takođe, hrvatska vlada odbila je da odgovori na pitanja ove medijske kuće. Podsjetili su da je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović kazala da se migranti sami povrijede na putu kroz šume do njihove teritorije.

"Ovim putem je prošle godine stiglo 20.000 migranta. Oko 5.000 ih je još u BiH i pokušavaju da dođu u EU", naveo je BBC.

(Klix.ba)