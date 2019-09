Babiš i Zeman razgovarali o povlačenju priznanja Kosova

PRAG - Češki premijer Andrej Babiš razgovarao je na redovnom neformalnom sastanku s predsjednikom Češke Milošem Zemanom o ideji Zemana da Češka povuče priznanje Kosova.

Babiš je saopštio novinarima da će o tome razgovarati na sastanku o koordinaciji češke spoljne politike, jer on kao premijer ne može da odluči o tome sam, u ime vlade.

"Rješavaćemo to na sastanku o koordinaciji spoljne politike. Tamo će biti ministar unutrašnjih poslova, ministar spoljnih poslova, predsjednik Senata, predsjednik Poslaničkog doma. To će biti tema razmene mišljenja sa ostalim kolegama iz vlade", kazao je Babiš novinarima nakon sastanka sa Zemanom u zamku Lani kraj Praga.

Češki premijer naglasio je da ne može da odlučuje o tome sam, kao premijer u ime vlade, a iako je prošle sedmice kazao da ne vidi razlog da Češka mijenja svoju politiku i povlači priznanje Kosova iz 2008. godine, a u ponedjeljak naveče nije kategorično isključio ni takvu mogućnost.

"To ne kažem. Raspravljao sam o tome sa predsjednikom. Predsjednik je kazao da je naš stav bio takav i zato što smo bili dvije sedmice u NATO, da je to bila neka politička odluka, ali da je njegov stav prema priznanju Kosova negativan", rekao je Babiš.

Predsjednik Zeman se u razgovoru sa Babišom pozvao na rezoluciju Poslaničkog doma češkog parlamenta u kojoj poslanici zahtevaju od vlade premijera Mireka Topolaneka da ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.

"Drugi argument je to što se sud u Hagu bavi i zločinima izvršenim na kosovskoj teritoriji. Morate da priznate da ako su vodeći političari na čelu sa premijerom pod istragom za ratne zločine, to je nešto drugo nego kada bi bili pod istragom za privredni kriminal. Pretpostavljam da ću na savjetovanju zvaničnika, to su četiri čovjeka, pokušati da primijenim te argumente i, ili će mi to poći za rukom ili ne, to je život", iznio je prošle sedmice Zeman češkim novinarima, koji su ga pratili tokom posjete Beogradu, svoj drugi argument u prilog povlačenju priznanja.

Zeman je prošlog četvrtka na kraju posjete Beogradu češkim novinarima kazao da ne bi tražio povlačenje priznanja ako bi u Prištini na vlast došle demokratske stranke neopterećene prošlošću, mada u to ne vjeruje jer po njegovim riječima nažalost demokratske stranke imaju na Kosovu veoma slabu reprezentaciju.

Češko Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je 12. septembra povodom najave predsjednika Češke Miloša Zemana da će pokušati da vidi da li je moguće povlačenje priznanja Kosova, da je Češka Republika Kosovo priznala kao državu u potpunosti i definitivno, a da nikada do sada Češka nije povukla svoje priznanje nijedne države.

"Češka Republika ima nesumnjiv interes da očuva međunarodne sporazume sa Republikom Kosovo uključujući tu i obaveze koje proističu iz njih za obje strane", stoji u saopštenju MSP-a.

MSP je istaklo da je Češka potpisala sa Kosovom da kao država nasljednica stupa u bilateralne međunarodne sporazume iz perioda od 1936. do 1999. godine još iz vremena Čehoslovačke i bivše Jugoslavije, a da su se sa sporazumima o readmisiji i o izbegavanju dvostrukog oporezivanja složili svojim potpisom, odnosno punomoćjem i tadašnji predsjednik Vaclav Klaus i sadašnji Miloš Zeman, uprkos tome što su dosljedni protivnici priznavanja nezavisnosti Kosova.

U Češkoj se na Zemanovu inicijativu oko Kosova gleda uglavnom kao na još jedan od provokativnih praznih gestova bez ikakve realne osnove, učinjen da bi se dopao Srbima.

Po ocjeni predstavnika češke opozicije, posebno one koja je 1999. godine bila odlučno protiv bombardovanja Jugoslavije, reč je i o Zemanovom osećaju krivice i izvinjenju srpskom narodu, za to što je kao češki premijer dao saveznicima u NATO pristanak u ime Češke da se bombarduje Srbija zbog Kosova, a budući da NATO odlučuje konsenzusom, mogao je tu odluku svojim vetom da minira.