Bahanalije na brodu u Beogradu

Skandalozan snimak sa broda na kome se odigrala žešća bahanalija, pojavio se na društvenim mrežama, a svako ko je vidio ovaj prizor u Beogradu, blago rečeno, ostao je bez teksta.

Naime, usred bijela dana u Beogradu, ispod Novog železničkog mosta, nasred Save, grupa muškaraca i golih žena priredila je predstavu, ali samo za punoljetne, prenose mediji.

Kako se može vidjeti na eksplicitnom snimku, dok su muškarci sjedili na palubi rentiranog broda jedne beogradske firme, gole žene su ih blago rečeno zabavljale, plešući u toplesu u njihovim krilima, a da li je ostalo samo na plesu to procijenite sam.

U firmi koja je ovim ljudima iznajmila brod na dva sata kažu da je riječ o stranim državljanima.

"U pitanju su strani državljani i njima je brod bio regularno rentiran na dva sata. Isplovili su, prošli Most na Adi i kapetan je nakon 40 minuta primetio da se oko njega okupljaju brodovi, nije znao šta se dešava i kada se okrenuo imao je šta i da vidi. Sve je to trajalo tri, četiri minuta i tako je nastao snimak. Brod koji ima 15 tona ne može tako brzo da se zaustavi, on je umirio plovilo, ustao sa pozicije i uveo devojke da se obuku, zatim je okrenuo brod i vratio ga u pristanište. Tu je vožnja bila završena", rekli su iz firme koja rentira brodove, dodavši da su ljudi najnormalnije ušli na brod sa djevojkama i da ništa nije slutilo na to da će nešto kasnije doći do perverzije.

(Espreso.co)