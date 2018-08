Bajaga progovorio o zabrani nastupa u Karlovcu

Bajaga se napokon oglasio po pitanju zabrane nastupa u Karlovcu i za Novosti ispričao svoju stranu priče.

"Imali smo usmeni dogovor da sviramo na festivalu piva u Karlovcu, ali su nam prije nekoliko dana javili da se tome protive branitelji. Rekli smo ok jer nismo ni potpisali ugovor, nakon čega se digla frka. Nisam reagovao jer ne znam kako da reagujem. Ista priča s neprovjerenim optužbama se ponavlja svake dvije tri godine. Svi znaju kakvih sam stavova. Godinama unazad sviram svuda u regiji, konkretno u Karlovcu sam svirao dvaput u posljednjih deset godina. Ovo su više stvari iz domene političkih prepucavanja i tabloida. Najbolji demanti je slika iz pulske Arene s pjesme Zažmuri ili bilo koje druge", rekao je Bajaga.

Pjevač se osvrnuo i na potez kolega iz Hladnog piva koje je u ranijoj izjavi nazvao "šmekerima".

"Nismo se nikad prisno družili, ali znam momke i znam da su ok. To je s njihove strane bio drugarski i hrabar potez. Zahvalio sam na podršci Miletu Kekinu koji je uvijek imao ispravne stavove i pjesme. Tko zna, možda zajedno i snimimo nešto. A to što su nas zvali da dogodine sviramo na beogradskom Beer festu na Ušću će se sigurno ostvariti", kaže on.

Bajaga je propali nastup u Karlovcu nadoknadio velikim koncertom u pulskoj Areni.

"Bili smo jedni od umjetnika koji su imali sreću svirati u tom impresivnom zdanju, u koje kad kročite osjetite silne vjekove koji su prohujali. Kad se ono osvijetli, kad se donese dobra oprema i dođe divna publika kao što je došla u subotu, onda sve bude super. Moguće je da su negativne stvari iznošene prethodnih dana pojačale emociju kod ljudi koji ne misle tako. Atmosfera je bila nabijena emocijama, a publika je od početka do kraja pjevala sve pjesme s nama. Svirali smo tri sata i imali četiri bisa", ispričao je Bajaga.

Na upit jesu li namjerno izabrali otvoriti koncert s pjesmom Rimljani u kojoj kaže da je "sve više barbara", odgovorio je potvrdno.

"Ideja je bila da počnemo s numerom Daljina, dim i prašina. Onda je neko iz ekipe rekao da sviramo u najvećem rimskom spomeniku na ovim prostorima, pa se pjesma Rimljani nametnula sama po sebi. Nisam na umu imao stih o barbarima i Rimljanima, ali se ispostavilo da je dobra poruka", zaključio je on.