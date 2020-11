"Bajden nastavlja politiku prema Srbiji koju je naslijedio"

BEOGRAD - Bivši ataše američkog vazduhoplovstva i vršilac dužnosti atašea za odbranu SAD u Srbiji, Džon Kapelo, smatra da će nova američka administracija Džozefa Bajdena nastaviti politiku koju je naslijedila od prethodne administracije prema Beogradu, uz konstataciju da su SAD spremne da unaprijede odbrambenu saradnju na viši nivo sa Srbijom.

"Smatram da će nova administracija nastaviti ovaj kontinuitet. Iako postoje neke diskusije o tome šta je radio Džozef Bajden u prošlosti ili šta je rekao, ono što je jasno jeste da je predsjednik Bajden snažni podržavalac evroatlantskih integracija koji se zalaže za evropsku saradnju", kaže Kapelo.

Dodaje da će to biti važan aspekt u poboljšanju odnosa SAD s evropskim saveznicima i zajedničkom radu ka napretku Balkana.

Kako objašnjava, politike posljednjih administracija prema Balkanu su pomagale Srbiji u dostizanju svog proklamovanog cilja evropskih integracija.

Kapelo kaže da je to bila konzistentna politika prethodne administracije Donalda Trampa i uvjeren je da će i administracija Bajdena nastaviti u tom smjeru.

"Ono što je posebno u prethodnoj administraciji, to je zauzimanje novog pristupa s novim pogledam na region, bez nasljeđa iz devedesetih. Mislim da je sve to veoma pozitivno", tvrdi on.

Vašingtonski sporazum postignut u septembru u Bijeloj kući, naglašava, svakako predstavlja pozitivan korak i "razumnu priliku".

"Neki mogu da debatuju o njegovom značaju, ali taj sporazum predstavlja simbol koji će imati efekat na svakodnevan život ljudi, a to je ono što je značajno za budućnost", ocjenjuje Kapelo.

Kako kaže, bitno je da se nastavi izgradnja zasnovana na postojećim pozitivnim koracima ka dostizanju praktičnih ciljeva, ne samo u ekonomiji, već i saradnji u oblasti odbrane između SAD i Srbije.

"Mislim da su SAD spremne da unaprijede odbrambenu saradnju na viši nivo. I to je veoma važno u mnogo čemu. Na tome se radi decenijama", zaključuje Kapelo na panelu "Novi igrač u gradu - jačanje saradnje Srbije i SAD u oblasti odbrane", u okviru Beogradske NATO nedjelje čiji je organizator Centar za evroatlantske studije, CEAS.