Bajkeri optužuju policajce: Ubili su nam prijatelja, a sad žele sve zataškati

KORČULA - U nedjelju 26. avgusta, kod mjesta Brna na Korčuli, poginuo je Denis Listeš Lija. Prema službenom policijskom izvještaju, 51-godišnji bajker je, krećući se u pravcu mjesta Brna, izlaskom iz krivine, a zbog neprimjerene brzine kretanja, izgubio kontrolu nad motociklom, prešao na suprotnu traku i u naglom kočenju udario u betonski potporni zid. Uslijed udara bajker je pao na tlo i u klizanju udario u parkirane motocikle, dok je njegov motocikl udario u betonski potporni zid.

Međutim, bajkeri se ne slažu sa službenom verzijom događaja. Oni krive policiju zbog Listeševe smrti i tvrde kako se pravi uzrok nesreće pokušava zataškati.

Nije se zaustavio na znaku stop?

Listeš je učestvovao na Rock & Bike Partyju koji organizuje Moto klub Smokvica, a na motorijadi koju godinama priređuju prisustvovalo je nekoliko hiljada bikera iz cijele regije. U nedjelju je na Banovoj zemlji, velikoj ledini u blizini uvale Brna, održano završno veče koje je naposlijetku tragično okončano.

Listeš, inače član kliškog moto-kluba "Free Riders Klis", na motorijadu je došao sam i iznajmio apartman u Brni. Oko 3 sata odlučio je otići na spavanje, pozdravio se s prijateljima i odvezao motorom. Portparol policije Adrijana Biskup ispričala je za Dubrovački vjesnik kako su policajci u službenom policijskom autu odlučili zaustaviti bajkera jer se nije zaustavio na znak stop. Nakon minute vožnje, navodi glasnogovornica, policajci su naišli na prometnu nesreću, a motociklist je već preminuo. Kaže kako je na policijskom autu bila upaljena samo svjetleća sirena, a zvučna je upaljena tek nakon što su policajci vidjeli tragove na putu s ciljem upozorenja za druge sudionike u prometu.

Sljedeći dan portparol objavljuje službeno saopštenje s početka teksta.

Svjedoci kažu kako je Lija bio živ

Svjedoci tvrde suprotno. Bajkeri s kojima su novinari portala Index.hr razgovarali kažu kako je Listeš još uvijek bio živ kad su oni došli tamo. Kažu kako se jedan od policajaca hvatao za glavu, govoreći "Što sam učinio". Govore kako je jedan od policajaca sin krim inspektora. Pričaju kako su se, nakon konstatovane smrti, ubrzo pokupili s mjesta nesreće i odvezli sporni službeni auto. Poslali su fotografije s mjesta nesreće, na kojima je Listeš, kako kažu, još uvijek živ, iako je portparol izjavila da su ga policajci pronašli mrtvog.

"Dokad više?"

Novinari Index.hr su razgovarali sa trojicom bajkera koji su lično poznavali Listeša i koji su se našli na mjestu nesreće nedugo nakon navodnog pada. Jedan od njih je Đani Radovanović, predsjednik MK Korčula, koji se među prvima zatekao na mjestu nesreće.

"Ovo je već 11. moto party u Brni i nikad nije bilo nikakvog izgreda. Ni s naše strane, ni sa strane policije. Cijelu godinu surađujemo s njima, od edukacije mladih u prometu do sigurnosti. Što se ove godine prelomilo, ne znam. Ističem da se radi o dva mlada momka. Znam kakav je bio Lija i kakav je bio režim njegove vožnje. Također, znam kakav je bio režim njegovog ponašanja naspram drugih, bio je moralni stup među mlađim bajkerima. Ne ide mi u glavu da je on nastradao. Da je to bio neki mladi, nadobudni 20-godišnjak i da im je zbilja bježao, ne bih se ni zapitao. Međutim, to je Lija", kaže Radovanović.

"Ja sam za to vrijeme bio na moto partyju. Jedan naš član iz Vinkovaca vozio je neke cure koje su došle bez motora u Brnu. Kad je prošao iz kampa do Brne, kaže kako nije vidio policiju. Kad ih je ostavio i vratio se natrag, naletio je na nesreću. Policijski auto bio je kraj unesrećenog. Kad se vratio u kamp, rekao mi je što se dogodilo. Otišli smo tamo, a auto je već bilo pomaknuto od njega. Hitna ga je oživljavala. Nakon ustanovljene smrti, policijski auto je otišao", kaže nam Radovanović i dodaje kako ne zna je li policijski auto imao oštećenja.

"Ne znam, nisam primijetio, ovdje vam oživljavaju prijatelja. Tko može razmišljati o ičemu?", kaže on.

"Ljudi su bili na balkonima u Brni. Iako je to bilo oko 3 ujutro, neki su se upravo vratili s moto partyja i bili budni. Čuli su sirene, pad i ubrzo se okupilo 20-ak mještana. Znam da oni pokrivaju svoje ljude, ali dokad više? Dokad smo mi u krivu, a oni uvijek u pravu?", kaže Đani Radovanović i dodaje kako im nije namjera dizati hajku na policiju, već se radi o pojedincima.

"Bio je pri svijesti, govorio mi je gdje ga boli"

Osim s Radovanovićem, razgovarali su i s Kristijanom Banovićem, članom MK Korčula iz Vinkovaca kojeg je Radovanović ranije spomenuo. On je prvi vidio Listeša i prvi mu je prišao. Kaže nam kako ga je držao dok je još bio pri svijesti i razgovarao s njim.

"Na povratku iz Brne sam vidio motor. To je bilo nekoliko sekundi nakon nesreće. Policijski auto je bio parkiran preko puta Listeša, na drugoj strani ceste. Znam da je bilo neposredno nakon nesreće jer se motor još uvijek spuštao prema meni iz suprotnog traka, dok sam vozio prema kampu. Listeš je svojim tijelom pokupio parkirane motore, a policajci su bili kraj njega odmah nakon par sekundi. Nakon što sam se mimoišao s motorom koji je klizio iz suprotnog smjera, odmah sam vidio policajce na licu mjesta. Prošao sam naprijed da ostavim auto malo dalje, kako bi neki drugi motor vidio da se nešto dogodilo. Otrčao sam dolje prema njemu, okrenuo ga na bok, izvadio mu jezik i razgovarao s njim. Svojim tijelom je udario u poslagane motore ljudi koji su ih parkirali par minuta prije i otišli spavati. Udario je u beton i odbio se u druge motore. Bio je pri svijesti, govorio mi je gdje ga boli. Policajac je vikao da mu je pukla kičma. Dodali smo mu vode, rukama sam mu stavljao vodu u usta, tražio sam majicu ili trenirku da mu stavim pod glavu jer mu je visjela. Na policijskoj vezi sam čuo da dolazi hitna. Mislio sam da će biti ok", ispričao je Banović za Index.

"Ajme, što smo učinili"

Razgovarali su i s Ivanom Omelićem Omerom, predsjednikom MK Vuk Samotnjak. I on je bio među prvima na mjestu nesreće. Takođe, i on je lično poznavao Denisa Listeša.

"Kad smo došli na mjesto nesreće, vidio sam jednog policajca, onog višeg, kako se hvata za glavu i govori 'Ajme, što smo učinili'. Drugi je bio naslonjen na auto. Lija je još uvijek bio živ. Oživljavali su ga. Digli su mu otkucaje srca na 60 i nešto, ali to je kratko trajalo. Odjednom su samo sjeli u auto, došao je treći policajac i odveo i njih i auto. Napustili su mjesto nesreće", priča Omelić.

Ni on nije primijetio je li auto natučen.

"Gledao sam u brata kako leži, nisam gledao u auto", kratko nam odgovara Omelić.

"Vukovi Samotnjaci više ne staju"

"Bilo nas je nekoliko tamo. Glasnogovornica MUP-a sama sebi uskače u riječ, svaki dan druga izjava. Zanima nas gdje su nestali ti policajci? U kakvom su stanju bili? Jesu li uopće smjeli biti na toj strani otoka? Čuo sam informacije da su trebali biti kod Lumbarde. Dan prije su zaustavili jednog našeg i prijetili mu da će se najebati majke bajkerima. Baš ta dvojica. Oni su nedavno udarili dva momka na Tomosu, a službeno izvješće kaže da su momci svojim zadnjim krajem pogodili prednji kraj službenog vozila. Što, u rikverc su ušaltali? Smiješno", priča Omelić.

"Čeka nas rat s policijom. Ne mislim na rat s oružjem. Ne odustajemo. Svim svojima ću reći da se policiji više ne staje. Iako smo veliki prijatelji, brat mi je policajac i poštujem ih. Poštujem službu i ljude koji rade svoj posao. Ovi definitivno ne rade svoj posao. Ubijaju nas i za to ne odgovaraju. Moji više neće stajati policiji, dok se god ovo ne riješi. Vukovi Samotnjaci više ne staju", kaže predsjednik MK Vuk Samotnjak.

"Zaustavljanje ćemo smatrati kao napad dok se situacija ne riješi. Sad neka oni tumače to kako žele. Lija mi ne bi oprostio da stanemo na ovome i da ovo prođe tek tako. Moram se sastati s Klišanima i ostalim klubovima pa ćemo zajedno odlučiti što ćemo. Zadnja solucija nam je dolazak na otok. Da se bajkeri iskrcaju s novinarima jer bez njih ne idemo nigdje. Oni su nam jedino oružje", ispričao je Ivan Omelić Omer u razgovoru za Index.

Nezvanično saznajemo da je u PU Korčula pokrenuta unutrašnja kontrola koja će utvrditi činjenično stanje.