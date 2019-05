Balkanski dileri smislili aplikaciju za prodaju droge?

SPLIT - Britanski analitičari tvrde da su Albanci, Srbi i Hrvati, koji se smatraju najzastupljenijima u narkobiznisu u Velikoj Britaniji, osmislili super brzu dostavu narkotika, a kako kažu, dovoljno je imati mobilni telefon, aplikaciju sličnu Uberovoj i šifru, i kokain bi stigao u roku od 10 minuta.

Kako su naveli, sve je to omogućeno zahvaljujući tehnologiji i operativnom centru smještenom "negdje na zapadnom Balkanu".

Kako prenosi splitska Slobodna Dalmacija, klanovi sa Balkana, ali i ostali evropski trgovci, drogu dobavljaju uglavnom iz Kolumbije, čiji karteli u Evropi, ali i u Rusiji, pronalaze izvrsno tržište.

Navodi se da su "evropski lordovi droge" cijeli postupak pojednostavili - kokain se nabavlja bez posrednika direktno iz Kolumbije, doprema se brodovima, prekrcava se u brze gumene čamce, po potrebi se dorađuje u laboratorijima, pakuje se u prikladne paketiće pomoću aparata, a ne više ručno, i dostavlja preko kurira, čime je proces postao 30 odsto jeftiniji nego pre, što snižava krajnju cijenu droge, ali i povećava zaradu narkobosu.

Britanske organizacije koje se bave praćenjem trendova na narkotržištu zabrinute su za učinak Brexita na kriminalno podzemlje, a očekuje se da će nakon izlaska Velike Britanije iz EU kokain početi da stiže direktno u engleske luke, prije svega Liverpul.

Nedavno hapšenje Darjana Ješovnika u Srbiji, koji bi trebalo da bude izručen u Split, moglo bi barem djelimično da rasvjetli fenomen trgovine kokainom koji je u Evropi postao najozbiljniji kriminalni biznis u kojem prednjače upravo "balkanski loši momci" koji su preuzeli veliki dio tržišta u čitavoj Evropi.

Prema najnovijim izvještajima organizacija koje se bave stanjem na kriminalnoj sceni, u Evropi se na kokainu vrti golem novac- riječ je o 17 miliona odraslih Evropljana koji ga konzumiraju i svakoga dana potroše oko 350 kilograma "bijelog praha", a primjera radi, samo "hladni Švajcarci" godišnje potroše pet tona ove droge.

Prošlogodišnje istraživanje sprovedeno i u Zagrebu, gdje su rađene analize otpadnih voda, pokazalo je i da hrvatska prijestolnica "vuče bijelo", odnosno ustanovljeno je da se u tom gradu godišnje konzumira 63 kilograma kokaina.

Evropski klanovi posljednjih godina šire mrežu dobavljanja kokaina, a osim španskih luka, kokain se doprema i u Antverpen i Roterdam, ali i luke u Albaniji odakle se transportuje na istok i na zapad, ali i u suprotnom smjeru.

Zbog toga analitičare ne čudi velika pošiljka, više od jedne tone vrijedne 300 miliona evra, koja je zaplijenjena sa prevrnutog broda na obalama Dunava na istoku Rumunije, kad su vlasti uhapsile dva državljanina Srbije.

Ipak, smatraju analitičari, koliko god zaplene bile česte, one zaustave samo deset do 15 odsto droge, a sve ostalo nađe put do korisnika.