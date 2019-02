Bandić: Ne sudite o Hrvatima na osnovu pojedinačnih incidenata

BEOGRAD - Dvojezično izdanje magazina "Hello! Travel: Zagreb" promovisano je večeras u Beogradu, a gradonačelnik hrvatske prestonice Milan Bandić pozvao je građane Srbije da o Hrvatskoj i Hrvatima ne sude na osnovu pojedinačnih incidenata, poručivši da oba naroda treba da se okrenu budućnosti.

"Nemojte u Beogradu i Srbiji po pojedinačnom incidentu koji se ponekad dogodi suditi o vrijednim i dobrim hrvatskim građanima i ljudima. Mi na ovim prostorima treba da živimo zajedno i moramo biti okrenuti budućnosti", rekao je gradonačelnik Zagreba obraćajući se prisutnima.

On je naveo da ljudi na odgovornim funkcijama koji imaju poverenje građana moraju govoriti jezikom budućnosti i istakao da svoj grad i domovinu cijeni iznad svega, ali da poštuje i druge i drugačije.

"Nećemo nikad misiti isto, ali moramo naći minimumum dodirnih tačaka da budemo više zajedno, da gradimo zajedničku budućnost svih naroda i u Srbiji i u Hrvatskoj, i u Beogradu i u Zagrebu", rekao je Bandić.

Ambasador Hrvatske u Srbiji Gordan Bakota rekao je da je edicija "Hello travel Zagreb" izvanredan i kvalitetan časopis o tom gradu, koji se ubrzano razvija poslednjih godina i koji je, kaže, izrastao u respektabilnu evropsku metropolu.

"Zagreb je grad koji se po pitanju kulture, turizma, gospodarstva, infrastrukture razvija u najboljem mogućem smjeru, o čemu govori i sve veći broj turista", rekao je Bakota.

Dodao je da je ponosan na to što Zagreb danas nudi i pozvao goste iz Beograda da posete glavni grad Hrvatske u koji su dobrodošli.

"Beograd i Zagreb imaju mogućnost da budu temelj i oslonac razvoja ukupne saradnje između Hrvatske i Srbije", rekao je Bakota.

Hello travel Zagreb je deveto izdanje iz travel edicije, posle Budve, Skijališta Srbije, Crne Gore, Novog Sada, Vojvodine, Zlatibora, Jahorine i Srbije, kaže predsjednik Kolor pres grupacije Robert Čoban.

"Što se više družimo i komuniciramo, to će više padati u sjenku razni incidenti i situacije koje se dešavaju. Običnni građani odlaze u Hrvatsku na more Zagrepčani dolaze u Beograd, u Novi Sad... Komunikacija i druženje je osnova normalnih odnosa, a Hello travel Zagreb je samo jedna kockica u tom mozaiku", rekao je Čoban.

Magazin "Hello! Travel: Zagreb" na 204 strane donosi tekstove o istoriji Hrvatske, gradskim atrakcijama, restoranima, hotelima, muzejima, vinarijama, noćnom životu, umjetnosti i događajima u Zagrebu, a za časopis su o svom doživljaju tog grada govorili i hrvatski glumci, sportisti, novinari i javne ličnosti.