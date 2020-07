Bandić novinarima: Nemojte izazivati vraga

ZAGREB - Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić komentarisao je na pres-konferenciji svoju jutrošnju izjavu da su građani sami krivi za poplave jer su podrume preuređivali u stanove.

"Nemojte stalno izazivati vraga. Nemojte pokušavati da me posvađate sa građanima", rekao je Bandić novinarima, prenosi hrvatski portal Index.

On je rekao da nikoga nije okrivio i da je rekao jednu istinitu rečenicu - da su ljudi u nedostatku stambenog prostora svoje šupe i suterene pretvarali u stambene jedinice.

"Bez obzira na to što su napravili to što je nedopušteno i što nije dobro, to su ljudi radili u borbi za egzistenciju. Mi ćemo ljudima izaći u susret i pomoći. Nećemo ih ostaviti na mokrome", rekao je Bandić.