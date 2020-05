Banjalučanin iz ćelije u Gracu stiže u Podgoricu na suđenje za ubistvo

PODGORICA - Banjalučanin Srđan Popović (27), optužen za ubistvo Gorana Đuričkovića iz Budve, uskoro bi trebalo da bude izručen iz Austrije vlastima Crne Gore gdje mu se sudi u odsustvu za taj zločin.

Kako su prenijeli mediji u Podgorici, ekstradicija Popovića bi trebalo da bude izvršena nakon što u Austriji bude završen postupak protiv njega zbog šverca droge.

"Nadležni organi u Beču dozvolili su izručenje uz odgođeni uslov. To znači da će izručenje biti realizovano nakon završetka postupka koji se protiv njega vodi", odgovorili su crnogorskim medijima iz kabineta ministra pravde Crne Gore Zorana Pažina.

Optuženi Banjalučanin nalazi se u zatvoru u Gracu još od avgusta 2017. godine, nakon što je u Austriji uhapšen zbog prodaje kokaina. Navodno je u toj državi u januaru 2018. godine osuđen na dvije godine zatvora.

Više tužilaštvo Crne Gore je protiv Popovića podiglo optužnicu u maju prošle godine, a potvrdio je Viši sud u Podgorici.

Zločin se desio 27. oktobra 2015. godine. Žrtva je sjedila u bašti lokala "Old fišermens pab" na šetalištu u Budvi.

Banjalučanin je navodno pucao iz automatske puške sa zidina Starog grada, gdje je bio skriven u puškarnici. U optužnici se navodi da je Popović ispalio tri hica na Đuričkovića, kojeg je jedan metak pogodio u grudi i usmrtio. Dva hica su pogodila zid i okolinu pomenutog kafića, a napadač je tada na vodenom skuteru pobjegao morem u pravcu Kotora.

Nakon bijega skuter je polio benzinom i zapalio u uvali Platamuni, između plaža Trsteno i Ploče. Automatsku pušku kojom je počinio zločin bacio je u more, a ona je pronađena 12. septembra 2016. godine nedaleko od plaže Mogren. Istragom i vještačenjima u ovom slučaju je utvrđeno da su čaure pronađene na mjestu odakle je pucano ispaljene iz te puške, dok su u puškarnici na zidinama Starog grada, pronađeni otisci i DNK optuženog Popovića. Osim toga, policija je došla i do D. Radakovića koji je prodao skuter optuženom, kojeg je i opisao. Vještačenjem ostataka zapaljenog plovila utvrđeno je da je to skuter koje je koji je svjedok u ovom slučaju prodao optuženom.

Motiv

Prema nezvaničnim informacijama motiv ubistva je nastavak obračuna dva crnogorska kriminalna klana, "škaljarskog" i "kavačkog".

Đuričković je četvrta žrtva kokainskog rata koji među crnogorskim kriminalnim krugovima bijesni od kraja 2014. godine.

Serija likvidacija počela je ubistvom Gorana Radomana u Beogradu, iz čijeg stana u Valensiji je nestalo 200 kilograma kokaina. Đuričković je znao što mu se sprema, a da mu je život u opasnosti znala je i policija.

