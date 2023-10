Banjska - selo u kojem je više policije i medijskih ekipa nego mještana

Na sjeveru Kosova i Metohije i dalje je pojačano prisustvo kosovske policije i pripadnika Kfora, a u Banjskoj se i dalje pretražuje teren u potrazi za oružjem.

"Od jednog mirnog, tihog mesta postali smo glavna vest u svim svetskim medijima", kaže mještanin Banjske.

I bez table koja pokazuje kuda se sa puta Mitrovica–Raška skreće ka Banjskoj, već na prvi pogled jasno je gdje se nalazi selo koje duže od nedjelju dana puni novinarske izvještaje.

Na ulazu i dalje specijalci koji povremeno zaustavljaju i kontrolišu vozila. U samom selu više policije i medijskih ekipa nego mještana.

Rijetki prolaznici nerado staju pred kamere – kao i sagovornik RTS-a koji je želio da ostane anoniman.

"Ja sam rođen ovde, živim ovde sa suprugom. Evo možete da vidite na kraju krajeva i sami – od jednog mirnog, tihog mesta postali smo glavna vest u svim svetskim medijima ovih dana", kaže meštanin Banjske.

Na sukob grupe Srba i kosovske policije još podsećaju zaostale čaure i kamioni kojima je napravljena barikada.

Iako put nije blokiran, prolaz ka mjestu nije moguć bez zaustavljanja i detaljne provjere. Kosovska policija i dalje pretražuje teren u potrazi za oružjem, bez naznaka da će uskoro napustiti Banjsku.

"Mi se trudimo što brže to da radimo. U ponedjeljak smo pustili ljude da mogu da idu da kupe namirnice i sve to, a od utorka novinari i drugi ljudi su mogli da dođu, ali smo znali za rizik upozorenje je uvijek bilo i dan danas stoji da ljudi ako idu preko šume treba da budu pažljivi. Dok se to mjesto ne gleda, kad mi mislimo da je u redu onda ćemo da spustimo nivo, ali je nivo već spušten danas, jer kao što vidite nema specijalnih jedinica ovdje", navodi Veton Eljšani, zamjenik direktora policije za region Sjever.

Škola ne radi od incidenta Nema ni dece. Kao i većina stanovnika ovog sela nedaleko od Zvečana, dane provode u kućama. Razlog više – to što škola ne radi od incidenta.

Kada će škola ponovo biti otvorena, pitanje je na koje roditelji ne mogu da dobiju odgovor.

"Pošta radi, ambulanta radi, ima dosta starijeg stanovništva, mora ambulanta da radi, dolaze doktori iz grada, iz Mitrovice. Najveći je problem što škola i dalje ne radi, jer da idu deca živnulo bi mesto, vratilo bi se u neku normalu, da ima dečje graje, da se čuju deca, a ovako sve je tužno i dalje", dodaje mještanin.

Da će kriza dugo trajati i ostaviti trajne posljedice na položaj srpske zajednice, ali i dijalog Beograda i Prištine, uvjereni su poznavaoci kosovskih prilika. Izlaz ne vide bez aktivnog učešća međunarodne zajednice.

"Da pre svega u ovom trenutku smiri situaciju na severu razmeštanjem dodatnih snaga Kfora koje će garantovati bezbednost. Uporedo sa tim ostaje za pregovarače i gospodina Lajčaka poziv da neodložno organizuje sastanak u Briselu koji, ako ništa drugo, mora da potvrdi posvećenost i jedne i druge strane jednom cilju, a to je puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine", objašnjava Miodrag Milićević iz NVO Aktiv.

U suprotnom, strahuje se od masovnog odlaska Srba sa sjevera pokrajine. Njihove želje staju u poruku našeg sagovornika iz Banjske.

"I to bi bilo najbolje za sve, da se vrati u normalu i da bude i bolje nego što je bilo", poručuje mještanin Banjske.