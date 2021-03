Batnožić: Na liječenje dolaze sve mlađi ljudi, pa i čitave porodice

BEOGRAD - Koordinator privremene bolnice u beogradskoj Areni Vlado Batnožić izjavio je da je došlo do značajnog skoka broja pristiglih pacijenata i da na liječenje dolaze sve mlađi ljudi, pa i čitave porodice.

"Ranije smo imali 20 do 30, a sada dnevno imamo i do 100 pacijenata. Dok je ranije bilo pozitivno 10 do 20 odsto pacijenata, sada je to 50 odsto testiranih. To je značajan pomak i skok. Nešto se strašno događa", rekao je Batnožić za RTS.

On je naveo da je sada u Areni 386 pacijenata, od kojih je na kiseoniku 306 i napominje da su sada sa težim kliničkim slikama.

Batnožić je istakao da je promijenjena i starosna struktura pacijenata, pa je sada značajan pomak ka mlađoj populaciji, radno sposobnim ljudima od 25 do 35 godina, kao i od 35 do 50 godina.