Beba preminula od velikog kašlja, skače broj oboljelih

Broj oboljelih od velikog kašlja, odnosno pertusisa, nastavio je trend iz septembra I raste i u oktobru, kada je ova bolest za mjesec dana dijagnostikovana kod još 18 osoba.

To pokazuje najnoviji izvještaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", po kom je od ove bolesti preminula još jedna beba starosti do tri mjeseca, i to je treća preminula beba u ovoj godini.

Kako se navodi u izvještaju, od početka 2024. godine, a zaključno sa 31. oktobrom prijavljena su tri smrtna ishoda uzrokovana pertusisom kod nevakcinisane djece uzrasta do tri mjeseca.

U prethodnom izvještaju, koji se odnosio na period do 30. septembra, navedeno je da su od početka godine prijavljena dva smrtna ishoda kod nevakcinisane djece u istom uzrastu.

U "Batutovom" najnovijem izvještaju, navodi se da su od početka godine do 31. oktobra, ljekari prijavili 1.501 potvrđen slučaj pertusisa.

Kod najvećeg broja prijavljenih slučajeva pertusisa dijagnoza je postavljena tokom januara mjeseca, a od marta mjeseca zaključno sa avgustom registrovao se pad broja oboljelih, prenosi Kurir.

Od septembra broj oboljelih počeo da raste

U avgustu je, naime, bilo osam novih slučajeva obolijevanja, u septembru je veliki kašalj potvrđen kod 14 osoba, a u oktobru kod 18.

Najveći broj slučajeva registrovan je u uzrasnim grupama osoba starijih od 20 godina, odnosno uzrasta 10 do 14 godina.

Od početka godine bile su hospitalizovane 144 osobe, među kojima su najviše bila djeca mlađa od 12 mjeseci.

Veliki kašalj je ove godine najviše pogodio Južnobački okrug i Beograd.

Akutno zarazno oboljenje

Veliki kašalj ili pertusis, u narodu poznat i kao magareći kašalj, akutno je zarazno oboljenje izazvano bakterijom Bordetella pertussis. Prvi simptomi ove bolesti javljaju se nakon sedam do 10, a najduže 21 dan od kontakta sa oboljelom osobom.

Doktor Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu, objasnila je za "Blic zdravlje" da se u tipičnoj kliničkoj slici velikog kašlja prepoznaju tri stadijuma oboljenja.

Kataralni stadijum

Tokom ovog stadijum, koji traje jednu do dvije sedmice, dominantni su simptomi i znaci slični prehladi:

kijanje

curenje iz nosa

blago povišena tjelesna temperatura, koja može i da izostane

blag kašalj

Paroksizmalni stadijum

U okviru ovog drugog stadijuma pertusisa, pojačavaju se simptomi i znakovi oboljenja iz prvog stadijuma. Prema riječima doktorice Begović Lazarević, tada dolazi do značajnog pogoršanja tegoba u smislu intenziteta i učestalosti kašlja sa paroksizmima, naročito tokom noći.

"Drugi stadijum infekcije traje jednu do šest sedmica. Između napada kašlja osoba ne mora da odaje utisak da je bolesna" – napominje ona.

Rekonvalescentni stadijum

Ovaj stadijum može da traje nedjeljama i mjesecima nakon početka bolesti, i tokom njega postepeno dolazi do povlačenja tegoba i potpunog oporavka oboljelih.

"Najčešća komplikacija velikog kašlja je zapaljenje pluća, koja je i najčešći uzrok smrti kod oboljele odojčadi. Neurološke komplikacije kao rezultat smanjenog dotoka kiseonika u mozak su konvulzije i encefalopatija. Ostale blaže komplikacije su zapaljenje srednjeg uha, anoreksija, dehidratacija, a kao posljedica povećanog pritiska prilikom paroksizmalnog stadijuma dolazi do krvarenja iz nosa, pojave kile i pneumotoraksa", navodi Begović Lazarević za "Blic zdravlje".

