Bećković: Ne smijemo se odreći Kosova

ANDRIĆGRAD - Akademik Matija Bećković istakao je da cijela aktuelna priča o Kosovu nadolazi od onih koji nemaju pojma šta je to Kosovo, nego stvarno misle da je to neka teritorija i da tu nema nikakvih svetinja, ni podviga, niti moralnih razloga.

"Bilo je ono u ropstvu vekovima, ali ni jedan o tih okupatora nije poricao čija je to zemlja i čije su to svetinje. To se sada pojavljuje prvi put, a na nama je da u toj borbi za pamćenje ostanemo pri svome, a ostale ove stvari da rešimo kao što su rešene svuda. Da to pitanje ne rešimo kako ga nikada niko nije rešio. I da ne budemo jedinstven slučaj na svetu, presedan ili primer koji neće biti nigde primenjen", istakao je Bećković.

U intervju za video-produkciju portala "Iskra" Bećković je ocijenio da bi to trebalo da bude naša najčvršća odbrana.

"Da se neko pre nas, neko bogatiji, moćniji, srećniji, odrekne nekog svog prostora, da mi ne budemo jedini koji su se odrekli svoje zemlje. Samo da nas poštede jednog takvog poniženja", rekao je Bećković.

Govoreći o Crnoj Gori, Bećković kaže da oni ponavljaju često "kako su ih Srbi okupirali i kako su živeli ko zna od kada pod srpskom okupacijom".

"Vrlo je zanimljivo da ta borba protiv 'okupatora' koja je toliko dugo trajala i kojoj su oni odoleli, nije dala nijednu pesmu u kojoj bi se govorilo o boju Crnogoraca sa Srbima. Za sada tih pesama nema, a nije isključeno da će nastati. Baš bih voleo da neku pročitam jer bi sigurno ušla u antologiju neke najbizarnije poezije", naglasio je Bećković.

On je rekao da ni same vlasti u Crnoj Gori vjerovatno ne odlučuju o tome što rade, već moraju da slušaju i izvršavaju ono što im se kaže.

"Šta će još od njih tražiti ni oni sami ne znaju. Zna se samo da ne mogu ništa odbiti. Nadam se da od njih neće tražiti da objave rat Srbiji, jer oni bi bili u stanju da i to urade, ako su već poslali vojsku na Kosovo", kaže Bećković.

Navodeći da je Ulica Vuka Karadžića u Cetinju preimenovana u Islamska, Bećković kaže da ne zna u šta li će preimenovati Obilića polje ispred Cetinjskog manastira, možda "Miraševa livada".

"Nedavno smo čulu o toj 'velikosrpskoj' agresiji koja se desila Hrvatskoj. Pa sam mislio kad bi bila neka televizija na svetu, da onu kolonu od Knina do Beograda prikaže, kako bi svet video tu 'agresiju' svojim očima. To su jedinstveni 'agresori' na svetu, u traktorima, u rasklimanim automobilima, prikolicama, s kokošima, sa kavezima, s kućicama za pse, starice, starci, deca. To su bili ti 'agresori' na Hrvatsku", naglasio je Bećković.

On je rekao da mu je uvijek bilo žao što Televizija Srbije nije prenosila direktno put te kolone. "Nadam se da imaju taj snimak kako bi ceo svet, pa i mi sami gledali kako izgleda 'agresorska vojska' u koloni", kaže Bećković.

Govori se da smo mi istjerali 800.000 Albanaca, dodao je Bećković, a tog snimka nema. "Da je egzodusa bilo, bilo bi i snimka. Da ga iko ima, imali bi ga Amerikanci. Sigurno oni imaju bolji snimak i one kolone od Knina nego mi", istakao je akademik Matija Bećković.