Beograd i Priština potpisali ekonomski sporazum u Bijeloj kući

VAŠINGTON – Sporazum o ekonomskoj normalizaciji Beograda i Prištine potpisan je danas u Bijeloj kući u Vašingtonu.

Sporazum su potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer samoproglašenog Kosova Avdulah Hoti sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Kako javlja Pink.rs, iz sporazuma je izbačena tačka 10 o međusobnom priznanju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da i dalje postoje ogromne razlike između Beograda i Prištine, ali da je sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa, koji je danas potpisan u Ovalnoj sobi Bijele kuće, ogroman korak napred, preneo je Reuters.

Vučić je tokom sastanaka u Ovalnoj sobi pozvao američkog predsjednika da posjeti Srbiju.

Reuters je prenio i da je Hooti tokom ceremonije rekao da je sporazum sa Srbijom veliki korak naprijed, koji bi, u njegovom viđenju, trebalo da vodi ka međusobnom priznaju dvije zemlje.

Portparol Džud Dir potvrdio je razvoj događaja na Twitteru, nazvavši ih "još jednim istorijskim sporazumom koji je ovaj predsjednik postigao kako bi svijet učinio mirnijim i prosperitetnijim mjestom".

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u Bijeloj kući da su Beograd i Priština posvećeni ekonomskoj normalizaciji i da je postignut prodor ka ekonomskoj kooperaciji, prenosi Reuters.

Tramp je govoreći u Ovalnoj sobi pred sastanak sa najvišim zvaničnicima Beograda i Prištine rekao da se Srbija saglasila da premjesti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, a da su se "Kosovo i Izrael dogovorili da normalizuju odnose i uspostave diplomatske veze".

"Čestitam predsjedniku Vučiću zbog najave da će preseliti ambasadu Srbije u Jeruslaim do jula. To je hrabar i istorijski potez", napisao je Tramp na Twitteru kasnije.

Nakon potpisivanja sporazuma delegacije Beograda i Prištine sastaće se i sa američkim državnim sekretarom Majkom Pompeom.

Nakon Vašingtona, dvije delegacije putuju u Brisel na dalje pregovore.

President @realDonaldTrump just announced a historic breakthrough between Serbia and Kosovo! pic.twitter.com/ePVbnAHvMB