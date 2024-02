Beograd korak bliže izborima?

BEOGRAD - Skupština grada Beograda danas nije konstituisana, a rok u kome to treba se učini ističe 3. marta.

Aleksandar Šapić, predsjednik Privremenog organa grada Beograda, izjavio je danas da, bez obzira na to što vlast ima legalnu i legitimnu većinu, donesena je odluka da se datum za formiranje Skupštine grada pomjeri za 1. mart, odnosno sačeka da se dođe do skupštinske većine, a ako se to ne dogodi, ići će se na nove izbore.

Sjednica je odgođena zbog nedostatka kvoruma. Najstariji odbornik Skupštine grada Toma Fila, koji je trebalo da predsjedava konstitutivnoj sjednici, rekao je na početku da se sjednica zbog nedostatka kvoruma odgađa za 1. mart. U sali nije bilo poslanika liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", Socijalističke partije Srbije i liste "Mi - Glas iz naroda".

Šapić je na konferenciji za medije prije početka sjednice Skupštine grada rekao da je razlog odgađanja i ostavljanje roka da se dođe do skupštinske većine "podizanje lestvica legitimiteta".

"Ako se ne dođe do skupštinske većine do naredne sednice, ići će se na nove izbore", kazao je Šapić.

Poslanici liste "Srbija protiv nasilja" i NADE ušli u salu Skupštine grada, gdje je trebalo da počne konstitutivna sjednica. Oni su nosili transparente protiv navodnih izbornih manipulacija na beogradskim izborima 17. decembra prošle godine.

Vladimir Obradović iz odborničke grupe "Srbija protiv nasilja" rekao je da Skupština grada nije konstituisana. Smatra da SNS i SPS nemaju većinu i ne mogu da konstituišu gradsku vlast.

Ana Brnabić, predsjednica Vlade Srbije, izjavila je da je opozicija samo, kako je navela, protraćila vrijeme čitavog naroda.

Branimir Nestorović, nosilac liste "Mi - Glas iz naroda", rekao je da su Aleksandar Jerković i Vesna Ilić dvoje odbornika koji su odmah nakon izbora prekinuli svaki kontakt sa pokretom i ponovio da ne želi da budu "tas na vagi", te da je najbolje rješenje raspisivanje novih beogradskih izbora.

"Aleksandar Jerković i Vesna Ilić, njih dvoje su zajedno i došli kod nas u pokret, oni su zajedno prestali da se javljaju. I ja ih nisam video da su bili uopšte u sali", rekao je Nestorović za Tanjug poslije odgađanja konstitutivne sednice Skupštine grada.

Dodao je da su ih kontaktirali iz SNS-a, ali da su principijelno odbili ponudu, ne ulazeći u detalje šta im je ponuđeno.

Kako je Nestorović kazao, ideja kada su formirali pokret je bila da ne budu tas na vagi koji odlučuje između dva velika bloka koja se sukobljavaju i istakao da najbolji način za snižavanje tenzija predstavljaju novi izbori.

"Novi izbori su uvek najbolji, zato što će ljudi da glasaju. Sad je dosta jasnija situacija posle republičkih izbora. Očistila se politička scena, gomila ovih autobus-stranaka je nestala. Sad će biti prilično lako izabrati. Imaš dve, tri opcije, pa će svako da izabere za sebe", rekao je Nestorović.

On je najavio da će pokret "Mi - Glas iz naroda" u Skupštini Srbije insistirati da se izmijeni izborni zakon.

Inače, ako do krajnjeg roka gradski parlament ne bude konstituisan, Vlada imenuje privremeni organ, a predsjednik Narodne skupštine je dužan da raspiše nove izbore u roku od mjesec dana, a da se izbori održe u roku od 45 do 60 dana od dana raspisivanja izbora, prenosi Euronews.

Kada budu izabrani predsjednik Skupštine grada i sekretar Skupštine grada Beograda, rok od mjesec dana je da se izabere gradonačelnik Beograda. Ako se ne izabere gradonačelnik u roku od mjesec dana, Vlada raspušta Skupštinu grada, a predsjednik Narodne skupštine Srbije ima rok od dva mjeseca da raspiše izbore, a da od dana raspisivanja do dana održavanja bude od 45 do 60 dana.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.