Beograd neće odgovoriti na protestnu notu o Jasenovcu

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija neće odgovoriti na protestnu notu Hrvatske u vezi sa izložbom o Jasenovcu u UN, a neće ni odustati da je predstavi međunarodnoj javnosti u Izraelu, Vatikanu i širom svijeta.

On je naglasio da su Hrvati protestnu notu uputili telefaksom i to Ambasadi Srbije u Zagrebu i poručio da se to tako ne radi.

"Takvu notu i sa tim sadržajem ne bismo primili, jer je za nas taj sadržaj neprihvatljiv. Tako se prema njoj i odnosimo. Neće biti nikakvog odgovora", izjavio je Dačić za "Blic".

On je rekao da će dvodnevnu posjetu Vatikanu iskoristiti da ponovo govori o izložbi "Jasenovac - pravo na nezaborav" čiji je cilj da njeguje kulturu sjećanja na srpske, jevrejske, romske i antifašističke žrtve.

"Ne odustajemo od izložbe, a Hrvatska ne bi trebalo da se ljuti već da prihvati odgovornost za učinjeno", rekao je Dačić.

U UN u NJujorku 25. januara otvorena je srpsko-jevrejska izložba "Jasenovac - pravo na nezaborav". Izložba "Jasenovac - pravo na nezaborav" prva je izložba međunarodne "GH7" ekspertske grupe istoričara iz sedam zemalja u UN nakon Drugog svjetskog rata.