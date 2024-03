Beograđanina pitali zašto Crnogorci vole Vračar? Odgovor nasmijao region (VIDEO)

​BEOGRAD - Na TikTok stranici "Ljudi Beograda" sprovedena je anketa na temu zbog čega Crnogorci vole da žive na Vračaru.

Jedan stariji gospodin posebno je nasmijao korisnike društvenih mreža svojim odgovorom.

Naime, on je rekao kako su "neki došli do para" na ko zna koji način.

"Đe nađe baš mene, iz Crne Gore. Ja sam sa Savskog venca, to je granica. Više je to pomodarstvo, mislim da nije to. Ajde, kao, to je kao centar grada, došli su do para, koje nijesu, ovaj, ko zna na koji način su ih zaradili i daj da se potroši ovako", rekao je ovaj simpatični gospodin.

Isto pitanje postavljeno je i jednoj starijoj ženi. Njen odgovor bio je kraći i nešto drugačiji, prenosi "b92".

