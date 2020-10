Beroš: Moguće i 1.000 zaraženih dnevno

ZAGREB - Hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je da se ne može isključiti mogućnost da će Hrvatska u narednom periodu imati i 1.000 novozaraženih virusom korona dnevno i apelovao da se građani ponašaju odgovorno.

On je ocijenio zabrinjavajućom situaciju u vezi sa virusom korona, jer se bilježi najveći dnevni rast broja zaraženih od početka epidemije, ali je dodao da nije iznenađen.

"Svjedoci smo da su veća okupljanja ljudi u posljednjih mjesec dana generisala neka žarišta koja su uzrokovala ovakav porast", rekao je Beroš za RTL.

On je dodao da okolnosti u proteklih mjesec dana, kao i okolnosti u Evropi i svijetu, ukazuju da svuda raste broj novozaraženih, pa tako i u Hrvatskoj.

Beroš naglašava da je, osim tih okolnosti, na porast broja zaraženih uticalo i hladnije vrijeme i činjenica da ljudi sve više borave u zatvorenom prostoru.

"Moguće je da će u sljedećim danima biti još povećan broj novozaraženih. Međutim, posebno je važno shvatiti da se treba ponašati odgovorno, samodisciplinovano i ozbiljno, te poštovati mjere koje smo preporučili", kaže Beroš.

On je naveo da nove mjere regulišu okupljanja i nošenje maski.

"Vjerujem da će one, ako ih budemo poštivali, uzrokovati smanjenje novozaraženih. Ali, to nije moguće predvidjeti. Potreban nam je period od dvije do tri sedmice da bismo sagledali potpuni učinak ovih mjera", rekao je Beroš.

U Hrvatskoj je u protekla 24 časa registrovano 748 zaraženih virusom korona, a četiri osobe su preminule, podaci su Nacionalnog štaba civilne zaštite.

Grad Zagreb juče je donio program mjera prema kojima je obavezno nošenje maski za lice ili medicinskih maski u svim zatvorenim prostorima, kao i na otvorenom gdje nije moguće održavanje fizičke distance od minimalno dva metra.

Objavljene su i nove preporuke za ugostitelje i svadbe, prema kojima razmak između stolova u svim ugostiteljskim objektima mora biti najmanje tri metra, razmak između gostiju najmanje metar i po, zabranjeno je stajanje, kao i plesanje i plesni podijum.