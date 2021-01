Beroš: Nije bilo propusta u liječenju preminulog dječaka

ZAGREB - Hrvatski ministar zdravlja Vili Beroš izjavio je danas da prema dokumentaciji koju je dobio iz Klinika za dječje bolesti i Klinike za infektivne bolesti, nije bilo propusta u liječenju 11-godišnjeg dječaka koji je najvjerovatnije preminuo od multisistemskog inflamatornog sindroma.

"Prema medicinskoj dokumentaciji koja mi je dostavljana tokom jutra, ne mogu reći da je bilo bilo kakvih propusta u liječenju, odnosno u brzini liječenja jer je dijete adekvatno primljeno i obrađeno", izjavio je novinarima Beroš nakon međuresornog sastanka Vlade Hrvatske i Nacionalnog štaba civilne zaštite.

"Nažalost, to je jedna najtužnijh vijesti od početka ove pandemije. Jutros sam saznao za tu vijest i ovom prilikom izražavam saučešće porodici. Dječak je bio pozitivan na kovid-19, pa je najvjerovatnije preminuo od multisistemskog inflamatornog sindroma, odnosno multisistemske upalne reakcije", istakao je hrvatski ministar zdravlja.

On je naveo da kod djece stare od dvije do 15 godina zbog infekcije može doći do prekomjernog upalnog odgovora koji zahvata krvne sudove te može zahvatiti više organa - srce, pluća, bubrege, i nerijetko se završava najtežim ishodom, što se najvjerovatnije dogodilo u ovom slučaju.

Dječak star 11 godina preminuo je tokom noći između subote i nedjelje u Klinici za infektivne bolesti "Dr Fran Mihaljević" u Zagrebu od posljedica kovida, izvjestio je ranije danas načelnik Zavoda za infektivne bolesti Klinike Goran Tešković.

Riječ je o najmlađoj žrtvi virusa korona u Hrvatskoj.