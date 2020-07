"Bežeći iz Beograda i Novog Sada šire zarazu širom Srbije"

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je da ljudi iz Beograda i Novog Sada pozitivni na virus korona, "bježeći" od tog virusa, šire zarazu širom Srbije, te zamolio građane da se uzdrže od putovanja.

"Čovek, bežeći iz Beograda i Novog Sada kao žarišta zaraze, kod familije ili prijatelja u drugo mesto gde je nema, sa sobom prenosi virus korona širom Srbije. I, zbog toga danas imamo potpuno poremećen sistem u Srbiji jer je na sceni disperzija zaraze iz ta dva centra u sve njene opštine", rekao je Gojković na konferenciji za novinare održanoj na platou ispred zgrade Pokrajinske vlade u Novom Sadu.

On je zamolio građane Srbije da se uzdrže od putovanja.

"Svima je jasno da živimo u 21. veku i ogromna je frekvencija i disperzija ljudi koji se kreću od mesta do mesta. Ipak ih sve molim da se se uzdrže od putovanja kako bi prestalo širenje pošasti zvane virus korona po Srbiji", istakao je Gojković.

Prema njegovim riječima, današnjem širenju zaraze širom Srbije najviše je doprinijelo veliko opuštanje građana.

"Mi smo, na primer, u Vojvodini skoro do kraja juna imali jednocifren broj zaraženih virusom korona. Čak smo imali i dana sa nula zaraženih. Onda je došlo do velikog opuštanja građana, i to ne samo Novog Sada i Beograda, nego i drugih gradova u Srbiji, što je dovelo do današnje situacije i stalnog povećanja broja zaraženih virusom korona", rekao je Gojković.