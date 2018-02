BiH zavejana, region u haosu – snježni nanosi i minus 21

SARAJEVO - Hladni talas s temperaturama ispod nule i snježnim padavinama okovao je cijeli region.

U zemljama regiona sneg i led na putevima izazivaju probleme. Saobraćaj je usporen na pojedinim putevima u Crnoj Gori, na nekoliko dionica u BiH saobraćaj je obustavljen, dok je u Hrvatskoj na mnogim putevima zabranjen saobraćaj za teretna vozila.

U Bosni i Hercegovini danas je oblačno, sa snijegom, a jutros su zabilježene temperature koje su u prosjeku niže od onih registrovanih tokom vikenda.

Najhladnije je na Bjelašnici -21 stepen, a najtoplije u Neumu 0 stepeni.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova u Bosni i Hercegovini na snazi je obustava saobraćaja za sve kategorije vozila na dionicama magistralnog puta M-15 Livno - Šujica i Glamoč - Mlinište. Iz istog razloga, na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila i na regionalnom putu R-419 Rakitno – Blidinje.

Zbog zimskih uslova za vožnju, obustavljen je saobraćaj za teretna vozila s prikolicom i šlepere na putnom pravcu Konjic - Sarajevo.

Otežano i usporeno saobraća se u višim predjelima u zapadnim, sjeverozapadnim i centralnim krajevima BiH.

Dodatne poteškoće na putevima na području Livna, Tomislavgrada, Kupresa, Glamoča i Bosanskog Grahova uzrokuje jak vjetar koji stvara snježne nanose.

U pojedinim područjima BiH obustavljena je nastava u školama.

Na teritoriji Srbije pada snijeg, većih problema u saobraćaju nema, ali je potreban veliki oprez i vozača i pješaka.

Sa snegom na kolovozu treba računati na auto-putevima i putevima prvog prioriteta, ono što ostane ispod čistača od 1 do 5, a u planinskim predelima i do 10 cm.

U Hrvatskoj ju većini mesta temperatura ne prelazi nula stepeni, a ponegdje je visina snega viša od dva metra.

Najhladnije je na Zavižanu, -21°C, dok je najtoplije, svega nešto iznad nule, bilo na Palagruži 4,5°C.

Stanovnici desetak brdskih sela na Žumberku koja spadaju pod Grad Samobor već su nedjelju dana zbog obilnog snijega odsječeni od ostatka svijeta jer se vozila zimske službe do njih još nisu uspjela probiti. Riječ je o oko 50 uglavnom starijih ljudi u snijegom i ledom okovanim zaseocima Pisovac, Šimraki, Belivuki, Dane, Jelenići, Golubići, Pavkovići, Pavlanci, Bezovac Žumberački, Đurašini…

Do nedjelje je, tvrde mještani, napadalo više od metra bijelog pokrivača, a na nekim mjestima su nanosi viši od dva i po metra pa se od Samobora putem u nedjelju moglo samo do Budinjaka, gdje su radnici Crvenog krsta ostavili pakete s pomoći u hrani, jer se dalje nisu uspjeli probiti. Do staraca, od kojih su mnogi u teškom zdravstvenom stanju, pomoć nije stigla, jer žive još nekoliko kilometara dalje, navodi Jutarnji.hr.

Zbog zimskih uslova i olujnog vjetra trenutno nema prohodnih puteva za teretna vozila iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci i obratno, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski auto-klub (HAK). Pojedine dionice u potpunosti su zatvorene za saobraćaj.

I U Crnoj Gori zbog snijega jutros se na sjeveru i na pojedinim dionicama u centralnim predjelima saobraća usporeno, saopšteno je iz Auto-moto saveza Crne Gore (AMSCG).

Iz AMSCG-a su upozorili da zbog niskih temperatura na putevima i u nižim predjelima naročito preko mostova, ima poledice.

Povremeno jak vetar otežava saobraćanje, a na putevima pored klisura i usjeka ima odrona.

Upotreba zimske opreme obavezna je do 31. marta na putevima gdje je to naznačeno saobraćajnom signalizacijom, bez obzira na vremenske uslove, prenosi CDM.

Snijeg pada i u Makedoniji, a u pojedinim dijelovima te zemlje ima i magle što zahtijeva pojačanu opreznost u saobraćaju.

Zbog sniježnih padavina pojedine linije gradskog prevoza u Skoplju su skraćene, prenosi Meta.mk.

Živa u termometru i u većem dijelu Makedonije neće prelaziti nulti podjeljak.

Slovenački mediji javljaju da je i tu zemlju zahvatio ledeni talas, a temperatura se spustila na minus 15 stepeni. Najveći problem su snježni nanosi koji nastaju zbog jakog vetra i otežavaju saobraćaj.

Hladni talas zahvatio je mnoge zemlje Evrope. Snijeg i temperature ispod nule zabilježene su i u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, Austriji, Njemačkoj...

U Rimu su škole i vrtići zatvoreni zbog sniježnih padavina i niskih temperatura, a gradski prevoz je redukovan.

Škole su zatvorene i u sjevernim i centralnim dijelovima Italije, a saobraćaj se odvija otežano.

Kako prenose strani mediji, ni Rusija nije pošteđena "abnormalne hladnoće", te su najavljene temperature i niže od minus 35 stepeni.

U Moskvi je noćas živa na termometru pala na 20 stepeni ispod nule, što je najhladnija noć ove zime, saopštila je ruska meteorološka služba.

Novi rekord ove zime od minus 27 Celzijusovih zabilježen je na vrhu Cugšpic u Alpima u Njemačkoj, saopštila je danas njemačka meteorološka služba, prenela je agencija AP.