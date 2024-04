Biciklista u Požegi prošao kroz crveno sa 3,46 promila alkohola

POŽEGA - Na raskrsnici kod Doma zdravlja u Požegi, saobraćajci su zaustavili biciklistu koji je prošao na crveno svjetlo.

Alkotestom je utvrđeno prisustvo 3,46 promila alkohola u krvi, nezvanično saznaje RTS.

Zbog ugrožavanja svog i tuđih života pijani biciklista, nakon obaveznog triježnjenja u policiji, suočiće se sa visokim novčanim kaznama.

Za prolazak kroz crveno svjetlo kazne su od 20.000, odnosno, više od 330 maraka, do 40.000 dinara, odnosno, više od 660 maraka, a za nasilničku vožnju od 120.000, odnosno, 2.000 maraka do 140.000 dinara, odnosno, više od 2.330 maraka, zatvor od 30 do 60 dana ili kazna rada u javnom interesu od 240 do 360 sati.

Od 1. aprila u Požegi prekršaje registruju i kamere, postavljene na četiri najvažnije raskrsnice u gradu.

Van grada u Prijanovićima je postavljena kamera koja registruje prekršaje vozača, koji se kreću u pravcu Zlatibora ili Beograda.

Sankcionisanje je bez zaustavljanja, a kazne u velikom broju već stižu na kućne adrese prekršilaca širom Srbije.

Ograničenje brzine na tom dijelu puta je 60 kilometara.

